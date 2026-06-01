韓國瑜訪英期間「拒見IPAC」范雲：國民黨擔心得罪中共

民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今在立法院受訪，回應時事議題。（記者羅沛德攝）

立法院長韓國瑜5月9日至17日率跨黨派立委訪問歐洲。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）近日透露，韓國瑜訪英期間，曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今受訪時說，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織，盼未來國民黨能積極參與。

范雲透露，IPAC2年前在台灣舉辦年會時，民進黨、民眾黨都有多位立委出席，民進黨約有10位立委參與，民眾黨也有3至4位立委出席，國民黨卻沒有任何立委到場；國民黨起初聲稱未收到邀請，但IPAC秘書處表示，已三度發出邀請，更出示寄送給立法院長的公文，但國民黨後來就拒絕回答、不解釋為何不派人參加。

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「國民黨是否是因為來自中國的壓力？」范雲說，有許多國民黨立委曾私下表示他們不排斥參與，但最終沒有一位國民黨立委公開出席，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織。

范雲呼籲，她與民眾黨立委陳昭姿同為台灣IPAC共同主席，希望國民黨未來能積極參與IPAC活動，IPAC的大門一直為國民黨敞開，該組織主要討論對中政策，但未預設特定政治立場，各國議員也涵蓋不同的立場包含左派、右派、親中、抗中等立場。

她強調，雖然這次韓國瑜可能因行程或其他因素，未能與Luke在位於倫敦得IPAC秘書處會面，但仍期待未來無論是年度大會或其他活動，國民黨都能積極參與。

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