為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陪金面二媽回野柳 李四川：會持續發揚新北無形文化資產

    2026/06/01 11:08 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（1日）到金山區參與北海岸傳奇媽祖文化祭「開基二媽聖蹟尋根」活動，出身小琉球的李四川說，他是討海家庭出身，對媽祖有著深厚的情感，過去也多次參與慈護宮二媽回野柳媽祖洞的祭典，未來若當選，將攜手地方持續傳承珍貴的新北無形文化資產。

    金包里慈護宮董事長游忠義致詞時，感謝李四川過去對金山各項在地建設與發展的付出，同時也懇請鄉親全力支持會做事的人，讓李四川為新北市繼續打拚。李四川也感謝廟方、在地農漁會與志工的付出，讓傳統宗教文化能融合年輕世代的活力，凝聚北海岸的向心力，傳承在地特色。

    隨後，李四川前往金山區漁會與基層座談交流，李四川表示，從小在討海家庭出身，曾跟著阿公出海放網，深知漁民在大海上討生活、與風浪搏鬥的辛苦，李四川承諾，當選後必會運用自己的工程專業，針對各區漁港的避風設施與基礎硬體進行優化升級，給漁民最安全、便利的作業環境。

    李四川說，未來將持續傾聽地方心聲，運用過去累積的行政經驗與務實精神，推動符合在地需求的漁業政策與建設，改善基層漁民朋友們的工作環境，為地方鄉親營造更便利的生活空間。

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播