陪金面二媽回野柳 李四川：會持續發揚新北無形文化資產

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天（1日）到金山區參與北海岸傳奇媽祖文化祭「開基二媽聖蹟尋根」活動，出身小琉球的李四川說，他是討海家庭出身，對媽祖有著深厚的情感，過去也多次參與慈護宮二媽回野柳媽祖洞的祭典，未來若當選，將攜手地方持續傳承珍貴的新北無形文化資產。

金包里慈護宮董事長游忠義致詞時，感謝李四川過去對金山各項在地建設與發展的付出，同時也懇請鄉親全力支持會做事的人，讓李四川為新北市繼續打拚。李四川也感謝廟方、在地農漁會與志工的付出，讓傳統宗教文化能融合年輕世代的活力，凝聚北海岸的向心力，傳承在地特色。

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隨後，李四川前往金山區漁會與基層座談交流，李四川表示，從小在討海家庭出身，曾跟著阿公出海放網，深知漁民在大海上討生活、與風浪搏鬥的辛苦，李四川承諾，當選後必會運用自己的工程專業，針對各區漁港的避風設施與基礎硬體進行優化升級，給漁民最安全、便利的作業環境。

李四川說，未來將持續傾聽地方心聲，運用過去累積的行政經驗與務實精神，推動符合在地需求的漁業政策與建設，改善基層漁民朋友們的工作環境，為地方鄉親營造更便利的生活空間。

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

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