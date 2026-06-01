鄭麗文今將率團訪美 江啟臣：讓國際、對岸知道台灣民主多元的聲音

鄭麗文主席今天將率團訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣（中）表示，透過對話讓國際、對岸都知道，台灣社會民主多元的聲音。（記者陳建志攝）

國民黨主席鄭麗文，即將在今天率團前往美國訪問2週，出訪前強調這次到美國訪問要清楚傳達和平訊息，「美中不要對抗、不要打仗」，希望美中台共同攜手，帶來人類歷史光明的一頁，對於鄭麗文此次訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣表示，兩岸進行對話，國際也要進行對話，希望讓國際、對岸都知道，台灣社會民主多元的聲音。

鄭麗文出訪前強調，這次到美國訪問要清楚傳達和平訊息，「美中不要對抗、不要打仗」，未來不但要跟對岸奠定和平正常關係，也要深化跟美國最重要的盟友（關係），美中台共同攜手，可帶來人類歷史光明的一頁。

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對於鄭麗文今天將率團訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣，今天上午在出席大里區塗城里光正路自來水管線汰換工程說明會受訪時表示，鄭麗文主席到美國去都一樣是進行對話，兩岸進行對話，國際也要進行對話，台灣是民主的社會，讓台灣社會民主多元的聲音讓國際、對岸都知道，台灣人民的一些想法。

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