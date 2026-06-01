為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文今將率團訪美 江啟臣：讓國際、對岸知道台灣民主多元的聲音

    2026/06/01 10:31 記者陳建志／台中報導
    鄭麗文主席今天將率團訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣（中）表示，透過對話讓國際、對岸都知道，台灣社會民主多元的聲音。（記者陳建志攝）

    鄭麗文主席今天將率團訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣（中）表示，透過對話讓國際、對岸都知道，台灣社會民主多元的聲音。（記者陳建志攝）

    國民黨主席鄭麗文，即將在今天率團前往美國訪問2週，出訪前強調這次到美國訪問要清楚傳達和平訊息，「美中不要對抗、不要打仗」，希望美中台共同攜手，帶來人類歷史光明的一頁，對於鄭麗文此次訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣表示，兩岸進行對話，國際也要進行對話，希望讓國際、對岸都知道，台灣社會民主多元的聲音。

    鄭麗文出訪前強調，這次到美國訪問要清楚傳達和平訊息，「美中不要對抗、不要打仗」，未來不但要跟對岸奠定和平正常關係，也要深化跟美國最重要的盟友（關係），美中台共同攜手，可帶來人類歷史光明的一頁。

    對於鄭麗文今天將率團訪美，國民黨台中市長參選人江啟臣，今天上午在出席大里區塗城里光正路自來水管線汰換工程說明會受訪時表示，鄭麗文主席到美國去都一樣是進行對話，兩岸進行對話，國際也要進行對話，台灣是民主的社會，讓台灣社會民主多元的聲音讓國際、對岸都知道，台灣人民的一些想法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播