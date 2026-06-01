美防長「香格里拉對話」未提台灣 顧立雄：美仍維持「集體嚇阻、防衛分擔」印太戰略

國防部長顧立雄今（1）日表示，赫格塞斯仍強調中國軍事擴張威脅，希望以實力嚇阻，顯然美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。（記者羅沛德攝）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）演說，未提台灣。國防部長顧立雄今（1）日表示，赫格塞斯仍強調中國軍事擴張威脅，希望以實力嚇阻，顯然美國仍維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。

針對赫格塞斯於演說中淡化台灣議題，是否代表美國對台立場改變。顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前表示，美國戰爭部長赫格塞斯還是強調中國軍事擴張，對區域和平穩定造成的威脅，還是希望能夠以實力嚇阻，來帶動對於台海和平穩定的可能擴張之威脅。

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顧立雄認為，赫格塞斯也希望印太區域各國都應該增加國防預算。所以很明顯的是，美國還是維持其印太戰略「集體嚇阻、防衛分擔」。台灣在第一島鏈的樞紐地位，站在第一島鏈防衛前緣。當然應該強化自我防衛能力。

顧立雄也強調，台美軍事交流合作一向密切，國防部也會持續維持與美方互動，並善盡維護印太區域和平穩定的責任。

另外，針對菲律賓防長表態要與台灣加強國防合作，顧立雄說，賴總統已經宣布，我國2030年國防預算會達到GDP的 5%，這是我們努力的目標；以北約標準計算的GDP 3%，則是我們現在正在努力的。至於與菲律賓的合作關係，我方尊重菲律賓的說法，但細節的部分，他們無法透露。

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