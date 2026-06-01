蕭美琴6/6出訪友邦帛琉 賴總統交付3大任務

副總統蕭美琴出訪記者會，總統府發言人郭雅慧說明。（記者王藝菘攝）

總統府今天宣布，應帛琉總統惠恕仁邀請，賴總統特別指派蕭美琴副總統6月6日至10日率團出訪友邦帛琉，此行定名為「帛榮專案」，同行成員包含衛福部次長林靜儀與外交部次長葛葆萱，這是蕭副總統就任後首度出訪，期盼在台帛深厚的邦誼基礎上，持續推動互助共榮。

總統府發言人郭雅慧表示，帛琉總統惠恕仁發函邀請我國正副元首出訪，賴清德總統特別指派蕭美琴副總統率團於6月6日至10日出訪帛琉，回應惠恕仁總統的盛情邀請，此行名為「帛榮專案」，期盼台帛兩國在深厚邦誼基礎上，持續互助共榮，共創兩國人民共同的福祉，促進彼此以全球的進步發展。

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郭雅慧指出，賴總統賦予蕭副總統三大目標：第一，深化兩國邦誼，蕭副總統將拜會帛琉總統惠恕仁及當地政要，加深兩國互動交流；第二，協助帛琉推廣永續觀光，實地探訪當地知名觀光景點，與惠恕仁總統共同推廣帛琉觀光；第三，見證「台帛榮邦計畫」推動成果，檢視兩國近年在醫療衛生、農業、公共建設各領域的合作成果。

外交部次長葛葆萱說明，此行全程5天4夜，蕭美琴將會見帛琉總統惠恕仁等重要領袖、赴國會與參眾議員互動，另將視察我駐帛琉的技術團示範農場、帛琉國家水產中心及帛琉國家醫院等地，以及出席我援建帛琉工程計畫竣工典禮，共同檢視台帛近年來在農漁業、醫療衛生及基礎建設等領域的成果。

葛葆萱說，蕭副總統將與惠恕仁總統共同走訪宣傳帛琉多個永續觀光景點，期盼藉此提升台灣民眾赴帛琉旅遊的興趣，並出席帛琉政府歡迎晚宴。在官方拜會之外，蕭美琴也會深入走訪當地民間社區與具文化特色的商家，增進與帛國民眾的交流；同時視察駐帛琉大使館，慰勉第一線的外交人員、技術團員、醫療志工及僑胞。

副總統蕭美琴出訪記者會，外交部次長葛葆萱說明行程概要。（記者王藝菘攝）

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