藍委集體吃冰力挺雅方！網譏：提油救火最佳示範

國民黨立委廖偉翔等人聲援雅方雪糕。（本報合成，擷取自Threads）

知名食品品牌「雅方」近日因雪糕包裝印有簡體中文，引爆外界質疑「中國化」並發動抵制。雖然董事長女兒林暄穎出面解釋該產品外銷中國才使用簡體字，卻又因脫口稱「大陸」再遭炎上。眼見爭議持續延燒，國民黨立委廖偉翔接連發聲力挺雅方，反被大批網友嘲諷是「提油救火」。

廖偉翔先是在5月29日曬出與雅方香菜雪糕的合影，包裝上還清晰可見品牌千金林暄穎翻白眼的照片。廖偉翔在文中高調表示：「正宗台灣味，不需要政治審查。雅方雪糕，吃的是在地人情味！挺在地品牌，雅方加油」。

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昨（31）日，廖偉翔更進一步集結同黨立委謝龍介、許宇甄、張智倫、蘇清泉等人，共同拍攝影片大動作聲援。影片中，謝龍介手拿香菜口味雪糕不停直誇好吃，更直接對鏡頭開酸：「現在是正義的時間，現在有很多青鳥在傳賣冰棒的有問題，我來看有什麼問題！」謝強調，這是一家台中人去彰化創業、做得很成功的在地品牌，自己站出來純粹是因為支持台灣在地好滋味。

然而，這場藍營立委的集體大動作相挺，卻徹底激怒大批網友，留言區瞬間被灌爆：「說支持好歹也買兩箱，兩支是三小，又蹭又蕩森」、「新光你也要蹭、雅方你也要蹭，你要不要先學會審預算？」、「笑死火上澆油，雅芳的公關哭暈在廁所了」、「反指標出現了，你要不要先把預算審過，然後讓台灣無人機產業能夠發展再來講」、「留友看提油救火的最佳示範，雅方想跑還硬被拉回來，快笑死了」、「偉翔支持已經夠慘了，現在還找了龍介來拉下限啊」。

更有不少人揚言擴大抵制，「本來就沒有買過雅方冰棒，不算抵制，但是看到你跳出來支持，決定每年冬天都會買的雅方羊肉爐也不買了」、「消費決定世界，我以後不會再買雅方羊肉爐和相關產品，因為我想要繼續活在民主自由的台灣」、「原來是因為是包裝上有簡體字所以趕快幫廠商洗白。委員不特別講還真的沒什麼人知道這件事情，所謂越幫越忙、提油救火大概就是這個意思」。

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