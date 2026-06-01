「嗆賭」陳佩琪！ 四叉貓：「要不是我爆料」柯文哲全家都在牢裡

四叉貓回擊陳佩琪，強調要不是他2024年就開始爆料，「柯文哲全家現在整整齊齊的都在牢裡啦」。（資料照）

柯文哲妻子陳佩琪昨日（5月31日）在臉書貼文談及自身憂鬱症經歷，網紅「四叉貓」劉宇昨對此發文列出同時期柯文哲收受金額，陳佩琪因此在臉書大表不滿。四叉貓今（1日）早則回擊，要不是他2024年就開始爆料，「柯文哲全家現在整整齊齊的都在牢裡啦」。

陳佩琪昨日發文後，四叉貓在臉書發文提到：「她還特別強調最初發病日是2022年10月29日，我幫忙把佩琪發病的那個月，她家收了多少錢列出來給大家參考。」

請繼續往下閱讀...

針對四叉貓的貼文，陳佩琪十分惱火地在自己的貼文底下口無遮攔回應：「剛看了什麼貓的網軍又開始說我2022年底貪人家多少錢，所以才得了憂鬱症，先前講過很多次了，你們找到有任何一筆或任何一塊錢到我陳佩琪口袋來，我和你相約去跳北院或101都可以，去河濱公園自焚也行。明早先生不在家，你們找到證據，要我去跳樓或自焚這是好時機，民進黨側翼千萬要把握機會。」

四叉貓今日又發文回嗆陳佩琪，指出陳佩琪在2024年5月16日，利用兒子的名義創了「智堯資訊傳媒有限公司」地址就在「木可公關行銷有限公司」同地點，那時他好管閒事，提早在2024年8月7日爆料這件事，結果這間公司還沒開始運作、金流還沒開始進入，陳佩琪就嚇到把這間公司撤銷。

四叉貓強調，這間跟「木可行銷」同地址的「智堯資訊傳媒」將來想拿來幹嘛大家心知肚明，別再凹什麼想開咖啡店，咖啡店用資訊傳媒公司是網咖嗎？因為被他示警後趕快結束營業，金流還沒開始動，陳佩琪和柯傅堯因此才沒事。四叉貓直言：「講難聽一點，要不是有四叉貓的話，柯文哲全家現在整整齊齊的都在牢裡啦！」

四叉貓強調：「柯傅堯能去東大領畢業證書，陳佩琪可以跑日本玩，全靠四叉貓耶，結果現在陳佩琪得了便宜還賣乖，在那邊嗆賭沒有一塊錢進到陳佩琪的口袋？廢話！錢在進去之前就被四叉貓阻止了呀！當然還沒進去呀！妳嗆別人就算了，妳嗆我這個救妳全家一命的恩人？真是不知感恩的傢伙！全家都不知感恩！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法