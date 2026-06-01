何欣純妙招！濾掛咖啡化身競選小物 好多人搶著要

民進黨台中市長參選人何欣純推出濾掛咖啡包競選小物，深受歡迎，還推出跟市議員參選人合照版的濾掛咖啡包的競選小物，提供給參選人送給選民。（記者蘇金鳳攝）

距離年底九合一大選剩半年，很多參選人都會在拜票時，送選民競選小物，但要如何選民印象，參選人個個絞盡腦汁，民進黨中市長參選人何欣純就推出了濾掛咖啡包競選小物，現在台灣人不管老少都愛咖啡 ，因此拿到咖啡包後不會亂丟，會打開沖泡，看到封面，就會想起參選人，而且何欣純非常貼心，送給中市黨內每一位市議員參選人500包，封面還有雙方合照，讓人拿了不會忘懷。

此外，何欣純推出競選小物是跟年輕國內咖啡業者合作，她表示要支持國產咖啡的年輕人的創作，而且是在30元以下，何欣純表示，自己不是只推一個款式，未來還有4、5種款式，可讓民眾搜集，是樂趣也是代表跟何欣純的連結。

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目前一般競選文宣，不外乎扇子、面紙，逐步增為菜瓜布及口罩等，今年何欣純則推出台灣人最愛的濾掛咖啡包，第一批已都送光，而且還印製與市議員參選人合照的咖啡包，還贈送每位參選人500包，在重要活動送給選民，由於咖啡包太受歡迎，不管是何欣純本人及與議員參選人合照版，都快送光了。

何欣純辦公室表示，第一版已送光，之後會再有個第二版，加入一些石虎等台中意象，預計5款樣式。

民進黨台中市長參選人何欣純推出何欣純個人版的濾掛咖啡包競選小物，深受歡迎。（何欣純提供）

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