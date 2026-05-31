賭沈伯洋若當選捐百萬 秦慧珠憂被檢舉「期約賄選」

台北市議員秦慧珠擔心，是否有人會去檢舉她幫民進黨市長參選人沈伯洋「期約賄選」。（資料照）

台北市議員秦慧珠29日於市政總質詢說，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋若選上，就捐100萬元給社會局，作為救死扶傷與急難救助之用。秦今晚進一步表示，100萬元喊出去後，獲得許多建議，例如應改蔣萬安當選就捐30萬元，或是10萬元捐出、20萬元請雞排，但「青鳥」就會立刻檢舉她幫蔣「期約賄選」，檢方恐介入調查。她也擔心是否有人去檢舉她幫沈伯洋「期約賄選」。

秦慧珠指出，話一出口，便有人反映，「一定會有很多社會局義工幫沈伯洋拉票，對蔣有危險，選票會慢慢流到沈那裡」、「你應該說蔣萬安當選就捐10萬元給社會局，再拿出20萬買雞排請大家吃」、「蔣有很多硬仗要打，民進黨很會奧步，你要趕快收回這句話」、「你在變相幫沈伯洋當選，思考不周，不要再說了，你在害蔣萬安」。

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她提到，如果她真的說「蔣萬安當選我捐30萬給社會局」、「蔣萬安當選我捐10萬給社會局，拿20萬買雞排請大家吃」，立刻會有青鳥群起飛出，檢舉她幫蔣萬安「期約賄選」，檢調單位搞不好隨即成立「他」字案調查。

她表示，這份賭注至少讓大家知道沈伯洋是不適格的市長參選人，也讓認為蔣萬安「躺著也能當選」的支持者開始擔心，沈伯洋會侵蝕蔣萬安的選票，民進黨會出奧步。至於是否有人會去檢舉她幫沈伯洋「期約賄選」，可能是她接下來要擔心的。

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