中國以海警船襲擾東沙 近年中共劍指東沙事蹟一覽

中國海警5/23闖進我東沙島水域，海巡署台中艦上前攔截。（圖：海巡署提供）

中國海警船自前年金門「0214三無漁船事件」後，開始侵擾金門水域，去年2月，也用類似手法侵擾東沙海域。事實上，中國早在2020年起，就曾以共機、海警船等手段襲擾東沙。以下整理近年中共劍指東沙事蹟一覽。

2020年10月｜立榮飛東沙軍包機被香港要求返航

立榮航空2020年10月15日上午由高雄小港機場飛往東沙的B7-9051次軍包機，被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台灣。

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民航局當時說明，立榮航班收到香港區告知飛經區域26000呎以下有危險活動，因此拒絕航班進入，立榮航班基於安全考量，決定立即折返。香港飛航情報區事先並未發布飛航公告。

2021年10月｜共機空警500距東沙島不到40浬 威脅東沙防務

中國軍機「空警500」於2021年10月距離東沙島不到40浬，對東沙島防務構成嚴重威脅。

2025年7月｜我國漢光演習之際 2艘中國海警船航向我國東沙管轄水域

中國海警船「3101」、「5303」接連於2025年7月9日、10日航向我國東沙管轄水域，海巡署驅離時，台南艦一度與「3101」距離0.6浬。兩艘海警船均未開啟AIS船舶自動辨識系統，企圖隱匿航跡。海巡署表示，不排除是藉由國軍漢光演習期間，以灰色地帶模式測試我海上勤務部署。

2025年9月｜中國漁船越界入侵東沙島海域

中國漁船「粵台漁11689」於2025年9月14日晚間越界侵入東沙島東方30浬處限制水域，海巡署調派「雲林艦」及東沙分隊海巡艇前往查緝，並驅離該船。

海巡署當時指出，中國漁船如同「環保流氓」，長年來除了違法越界，另有違法採捕、蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等5大惡行，劣跡斑斑。

2025年9月｜中國海洋石油公司於東沙群島專屬經濟區 架設鑽井平台

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）2025年9月報告指出，中國海洋石油總公司（CNOOC）在我國東沙群島專屬經濟區（EEZ）內，架設了12座固定或半固定結構，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲油船及2座半潛式平台，並有數十艘相關船隻支援。鑽探平台雖在名義上屬於商業行為，但實際上乃是其一貫典型的「灰色地帶威脅」。

2026年1月｜我軍實彈射擊演訓之際 中共無人機闖東沙領空

中共一架監偵無人機於1月17日凌晨5點44分到5點48分進入東沙島領空，我方以國際頻道廣播、警告後脫離，並斥共軍高度挑釁之舉破壞區域和平穩定。事實上，由海巡署及陸戰隊官兵駐守的東沙島，當日表定於上午7時至晚間10時，進行今年第一季的實彈射擊演訓，讓中共無人機侵入領空之舉更顯敏感。

2026年3月｜中國海警船「3102」闖東沙 不排除藉此測試台灣監偵應對能力

2026年3月18日上午9時15分，海巡署偵獲中國海警船「3102」位於東沙島限制水域外，依其航向研判，可能航入限制水域，海巡立即調派「高雄艦」全程監控、強勢驅離。

海巡署當時表示，不排除中國藉灰色地帶襲擾，測試台灣對東沙海域監偵與應對能力。

2026年5月｜中國海警船闖東沙限制水域 海巡署：4艘中國海警船今年共侵擾東沙限制水域6次

中國海警船「3501」今年5月23日闖進我東沙島限制水域，海巡署於上午7時偵獲海警船後，立即調派「台中艦」部署攔截。「3501」8時許航入我限制水域，「台中艦」立即採取一對一近迫對應，並以中、英文多次廣播驅離。

海巡署東南沙分署表示，我方今年已在東沙限制水域驅離海警船共計4船6航次。

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