李四川：我拿鐵鎚的 將設計圖落實為具體建設

全國家長團體聯盟於新莊進行理事長、理監事暨會職幹部授證典禮，國民黨新北市長參選人李四川（右4）受邀出席。（記者黃政嘉攝）

全國家長團體聯盟今於新北市新莊區進行第十一屆理事長、理監事暨會職幹部授證典禮，典禮由教育部次長朱俊彰監交，前教育部長吳清基為此屆理事長梁子緒頒發當選證書，國民黨新北市長參選人李四川也受邀出席，他勉勵全家盟在梁子緒的帶領下持續前進，同時爭取全家盟的支持，希望年底他能順利接棒新北，作全家盟的後盾。

全家盟理監事授證

李四川表示，他長年投入公共建設工作，不少校長見到他時都提到，學校校舍是在他擔任台北縣副縣長、新北市副市長期間規劃興建完成，他也形容自己是拿鐵鎚的，致力將設計圖落實為具體建設，為師生打造更優質的教育環境。

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他說，無論在台北縣、新北市、高雄市或台北市任職期間，他都相當重視校園建設與環境改善，全國家長團體聯盟是教育的後盾，未來當選後，也會作為師生及家長共同的後盾，致力提升各項教育資源，回應親師生的期待，讓下一代快樂安心地學習成長，並拜託大家支持他，一起共同努力。

新北市副市長劉和然指出，梁子緒接理事長，不是他想就行，而是還要有經驗、有能力，相信他一定可以做得非常好；他並稱呼李四川為老長官，他說，11月28日，同樣是新北重要的改變，一樣不是投票給想當市長的人，沒有歷練沒有經驗，光想不夠，而現成的（李四川）已有很多行政歷練，路平燈亮水溝通做得更好，有能力、有經驗，且被驗證過，年底選舉拜託大家交給最適合的「人」。

梁子緒表示，少子化衝擊是國安危機，全國家長團體聯盟召開過兩場記者會討論，由於家長的負擔重，因此提出訴求，零到六歲孩子由國家養，盼全國家長團體，共同支持；他也希望各縣市的教育資源能夠一致，希望中央統籌來做，讓各縣市減少負擔；另從國小到大學，將持續整合各地家長意見，反映基層需求，相關政策結合教育部，促進中央與地方密切結合。

新北市副市長劉和然（左）說，梁子緒（中）接理事長，不是他想就行，而是還要有經驗、有能力，相信他一定可以做得非常好。（記者黃政嘉攝）

前教育部長吳清基（左）為第十一屆理事長梁子緒（右）進行授證。（記者黃政嘉攝）

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