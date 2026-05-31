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    首頁 > 政治

    綠拚新政vs.藍忙內鬥 賴瑞隆拋高雄育兒津貼每月加碼千元

    2026/05/31 19:20 記者林哲遠／台北報導
    民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。（資料照）

    年底縣市首長大選進入倒數，藍營內部卻因馬辦家變鬧得烏煙瘴氣；賴總統則推出18項措施協助育兒家庭，雙方政黨氣氛也牽動選局。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（31）日表示，任何政黨內部的紛爭都不是人民所樂見的，人民期待的是政黨是否有遠見、關心民眾的生活，帶動城市及國家走向經濟繁榮、全齡照顧的安心社會。

    賴瑞隆指出，少子女化已是國家發展的重要挑戰，攸關未來人口結構、勞動力供給及國家競爭力。賴清德總統日前提出「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，從生育、托育、教育到青年家庭支持提出多項措施，展現政府面對少子女化問題的決心。

    高雄作為大南方發展核心城市，賴瑞隆續指，在產業轉型與經濟成長的同時，他會延續陳其邁市長投資下一代的精神，透過完善托育服務與家庭支持政策，降低年輕世代負擔，讓民眾安心成家、放心育兒。

    賴瑞隆強調，高雄近年持續推動公共托育及友善育兒政策，未來將全力配合中央少子化對策，所以也提出「育兒雄幸福、孩子好未來」政見，規劃加碼0至6歲育兒津貼每月1000元，讓學齡前家庭每月最高可領6000元，實際支持年輕家庭養育下一代。

    他重申，政治攻防是一時，但城市的發展是一場連續的競賽，需要目標一致、理念相同的第四棒，繼續帶領高雄，邁向國際。

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