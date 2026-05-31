與傅家關係好？北昌市場超額補助1.4億 游淑貞：吉安拚專案跑第一

花蓮縣吉安鄉閒置多年僅剩下個位數攤商的北昌市場，預計耗資2億元改建。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉公所近年獲縣府補助款是所有鄉鎮市最高，閒置多年僅個位數攤商的北昌市場也獲縣府約1.5億元補助改建，參選下屆花蓮縣長的鄉長游淑貞被視為傅家班接班人，縣議員胡仁順、張美慧及楊華美等人都在議會中質疑縣府大小眼差別待遇。鄉公所今傍晚以新聞稿回應指出，每一筆經費都是公所基層公務員積極任事成果，邀請包含花蓮市等其他鄉鎮借鏡。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順日前在縣議會總質詢指出，縣府近年對吉安鄉補助款金額約為花蓮市的3倍，細數包括北昌市場整建、東昌公墓遷葬、吉安菸廠改建為運動休閒園區等重大工程，長期獲縣府與花東基金大力挹注，反觀花蓮市同樣的建設卻需自行籌措經費，質疑「是不是吉安鄉長游淑貞跟縣長比較好、市長魏嘉彥跟縣長不好」的關係導致。

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無黨籍縣議員楊華美也質疑，吉安鄉北昌市場的超額補助，是近期花蓮縣政府的荒謬怪案。整建北昌市場總經費2億，中央花東基金補助5500萬元，吉安鄉屬於財政一級鄉鎮，依縣府補助辦法最高補助10%就是1000多萬元，但縣府卻承諾吉安鄉1.4億元，甚至將「縣政府對所轄鄉鎮市公所補助辦法」增列霸王條款「其他經本府專案核定事項，不受補助比率限制」。

楊華美表示，「北昌市場縣府補助比率突破上限，高達100%，專案核准破格厚愛」；對比豐濱鄉磯崎部落道路僅補助30%、自籌70%的常態做法，恐造成資源排擠。砸1.4億元幫吉安鄉蓋剩下個位數攤商的空盪市場，卻要求中央全額負擔地震危樓「馥邑京華拆遷1.2億元」與「馬太鞍洪災重建」，質疑縣府的政策優先性何在。

「機會是留給準備好的人」，對於外界質疑，吉安鄉公所今晚以新聞稿回應指出，強調鄉內近年的各項重大建設經費與計畫，都是公所基層同仁沒日沒夜、修正無數次計畫書，並積極向中央及縣府爭取換來的成果，縣府的配合款，大門都是對所有鄉鎮市敞開的，絕非「關係好」一句話可以抹殺。

鄉公所指出，北昌市場修建計畫關係到北昌地區及周邊鄰近花蓮市區長遠的商圈發展與公共安全和停車空間需求，改建後的市場研擬多元使用，預計蓋3層樓建築，一樓為傳統市場、二樓為商場等多元利用，三樓及屋頂層則作為停車場，其中二樓會招商進駐，保留傳統市場也注入創新概念。

游淑貞坦言，公所團隊近年積極化被動為主動，面對中央與縣府的各項專案補助，皆委請專案人員以「跑第一」的精神全力對接。認為地方建設需要的是行動力，與其陷入「誰跟誰比較好」的政治猜忌，或用「三等市民」分化地方、挑撥縣民感情的政治語言，她也誠摯邀請花蓮市及其他鄉鎮借鏡，各界齊心協力，為縣民創造更大的福祉。

花蓮縣議員胡仁順質詢指出，縣府近年對吉安鄉補助款金額約為花蓮市的3倍，包括北昌市場整建。（記者王錦義攝）

無黨籍縣議員楊華美質疑，吉安鄉北昌市場的超額補助，是近期花蓮縣政府的荒謬怪案。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉閒置多年僅剩下個位數攤商的北昌市場預計耗資二億元改建。（記者王錦義攝）

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