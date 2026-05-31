北市拚無菸城市！負壓吸菸區上路滿月 陳怡潔列5項檢討

民眾直接把菸蒂丟在信義百貨商圈一隅。（議員參選人陳怡潔提供）

北市府從5月起在西門町、中山商圈等地設置負壓式吸菸區，至今上路已滿月。台北市無黨籍第一選區（士林北投）議員參選人陳怡潔認為，政策方向是對的，人菸分流是基於吸菸人與非吸菸人的彼此尊重，比整條街到處都是二手菸來得好。實際觀察一個月後，仍有5處值得檢討，包含地面及垃圾桶附近菸蒂增加、動線設計不良致民眾仍受菸害困擾。

陳怡潔觀察，第一、垃圾桶原有的菸蒂盒被拿掉後，許多菸友直接把菸蒂丟在地上，或仍往垃圾桶裡塞，一個晚上過後，公共垃圾桶附近地面反而比過去出現更多菸蒂。此外，吸菸人口被集中，但部分吸菸區周邊也開始形成新的聚集點，抽完菸後聊天、滑手機、停留休息的人不少，後續清潔與管理恐怕不能只靠巡邏員警。

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陳怡潔指出，部分吸菸區設置地點與動線規劃仍有改善空間。先前就有民眾質疑，信義路四段的吸菸區緊鄰YouBike與自行車動線，若吸菸方向、菸灰處理設計不夠周延，菸灰飄散、影響行人與騎士的情況仍可能發生。

她也提到，因吸菸區空間有限，尖峰時段仍有人懶得走進去，直接在入口附近或周邊騎樓抽菸，菸味外溢問題沒有完全消失。

陳怡潔補充，設備後續維護、濾網更換、清潔頻率與經費來源，目前看起來都還有待觀察。若管理跟不上，再好的設備也可能很快淪為髒亂設施。

陳怡潔指出，公共垃圾桶附近地面反而比過去出現更多菸蒂。（議員參選人陳怡潔提供）

舊式垃圾筒設有菸蒂盒。（議員參選人陳怡潔提供）

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