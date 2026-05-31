韓國瑜：政府不只要注意高科技業 更要關注百工百業

立法院長韓國瑜（左2）代表頒獎給全國勞工大聯盟總會表揚的43位模範勞工。（記者歐素美攝）

全國勞工大聯盟總會今天舉行模範勞工表揚活動，表揚43名模範勞工，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣皆出席，韓國瑜表示，台灣在晶圓代工、醫療技術及服務、中小企業及民主等四樣指標都是全球最棒的，一個能力強的政府不只要將注意力放在高科技業，更要放在百工百業；他還不忘當場替國民黨台中市長參選人江啟臣拉票。

韓國瑜表示，台灣1100萬勞工，高科技只占90萬人，健全的台灣一定要依賴百工百業，能力強的政府注意力不只在股票上市公司，而是放在百工百業，台灣處境艱困，台灣領土只佔全球的萬分之三，人口則佔全球的千分之三，但在勞工的努力之下，工業成品達全世界的百分之三。

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他強調，台灣有四樣指標是全球最棒的，第一是晶圓代工半導體，生產全球中低階晶片90%以上；第二是我們的醫療技術及服務是亞洲第一，在全世界更是不遑多讓；第三就是中小企業，隱形冠軍獨霸全世界；最後一個就是台灣是一個高度民主的社會，民主早已注入每個人的DNA。

韓國瑜並表示，過去4年，立法院接待的外賓約有6000位，這兩年半他和江啟臣接待逾9000位，全世界很多國家都對台灣產生好奇，這就是我們擦亮自己民主的招牌，台灣人努力的打拚，尤其這幾年我們的半導體製造在國際上拉了很高很高的光譜，讓大家都看得到；並不忘為江啟臣拉票指出，台中未來要成為國際化的都市，江啟臣多年的奉獻投入，一定把整個台中拉到國際化的開始。

江啟臣則表示，他跟院長接待外賓時，大家一定會問晶片、台積電，但他最後都會回答「如果沒有台灣偉大的勞工，就不會有台積電」，他強調，「台灣最美麗的風景是人」，最厲害的競爭武器也是人，我們在全世界IMD的排名是世界第六，若以兩千萬人口以上的經濟體來計算，台灣則排名第一，若沒有百工百業的勞工朋友，去支撐最基層、最底層的經濟體系，造就不出今天的台積電。

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