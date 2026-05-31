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    首頁 > 政治

    中國海警擾東沙》學者：中共藉海警執法強調「對內」法律意涵

    2026/05/31 18:04 記者黃靖媗／台北報導
    淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中國以海警在台灣周遭、東沙一帶活動，除了圍困、隔離的目的外，還有法律意涵。（資料照，記者方瑋立攝）

    淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中國以海警在台灣周遭、東沙一帶活動，除了圍困、隔離的目的外，還有法律意涵。（資料照，記者方瑋立攝）

    中國海警船自前年金門「0214三無漁船事件」後，開始侵擾金門水域，直至去年2月，也用類似手法侵擾東沙海域。對此，淡江大學戰略所副教授林穎佑今（31）日表示，中國以海警在台灣周遭、東沙一帶執法，去強調這些地方是屬於中國的，除了圍困、隔離的目的外，還有法律意涵。

    林穎佑受訪指出，5月、6月是共軍演練頻次較高的時期，這時候也能看到共軍船艦有在東海及南海巡弋，台海自然也沒有減少過。

    林穎佑指出，中共會希望透過海上警察對台灣海峽、台灣周遭、東沙一帶執法，去強調這些地方是屬於中國的。一般來講海軍對外、海警對內，所以海警的執法能強調這是中國在對內部進行相關執法動作，除了圍困、隔離之外，此舉還有法律上的意涵。

    林穎佑表示，在金門「0214三無漁船事件」後，中國開始懂得利用海警對我方製造海上壓力；此外，中共海警從前年起就有加入共軍的海上巡弋，聯合利劍、海峽雷霆、正義使命等大規模對台軍演，也開始使用海警結合演習。

    至於該如何應對？林穎佑認為，海巡船隻在出海巡查時，密錄器等偵蒐工具都需要維持正常運作，要保存證據，不能重演金門「0214三無漁船事件」發生過的未使用密錄器狀況。

    此外，林穎佑也指出，中國海警船隻的襲擾不只會對台灣造成傷害，也會影響南海、東海，台灣反而可以藉此機會與其他國家合作。

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