鄭麗文訪美兩週：美中台攜手可寫全新歷史

國民黨主席鄭麗文明天將出訪美國兩週，她今在高雄指出，美中不要對抗、美中台共同攜手、可帶來人類全新歷史光明一頁。（記者王榮祥攝）

國民黨主席鄭麗文明天將率團出訪美國兩週。她今天指出，這次出訪要非常清楚傳達和平訊息，和平才能保護台灣，也才符合美國國家利益，喊話美中不要對抗、美中台共同攜手、可帶來人類全新歷史光明一頁。

鄭麗文今傍晚出席國民黨高市鳳山區市長、市議員參選同志介紹會，她形容現場爆場氣氛與熱情，這一次高雄市要讓所有人眼睛一亮，年底產生一個全新市長。

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鄭麗文說，台灣沒有時間了，不能再這樣內耗下去、這樣內鬥下去，不能眼睜睜看著台灣被推向戰火，真正愛台灣的人要站出來，要重新整隊重新出發，從南台灣開始，從高雄開始翻轉台灣、改變命運。

談到訪美與美中態勢，她認為台灣可扮演降低戰火危險、擴大和平基礎的關鍵角色，國民黨不會讓台灣淪為棋子甚至大國博弈下的棄子，台灣命運由台灣人說了算，台灣人不要戰爭要和平。

所以鄭習會和平之旅短短一個月時間後，美國總統也跟習近平見面，她明天也要搭飛機到美國進行長達兩星期訪問，美西、美東都要去，因為要非常清楚傳達和平訊息，和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益。

鄭麗文強調，樂見美中攜手開創和平、美中不要對抗、美中不要打仗，這不但能確立東亞和平，迎來前所未有的繁榮和進步，台灣也可扮演關鍵角色。

她提到國民黨曾創造台灣護國神山，未來會再創一波新的「護國神山群」，中華民國台澎金馬只有國民黨才能真正捍衛。

國民黨不但要跟對岸訂定和平正常關係，更要深化與美國、最重要盟友做長期朋友，美中台共同攜手，可以帶來人類全新歷史光明一頁。

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