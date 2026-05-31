中國海警擾東沙2-2》內政委員會7/9登島考察 藍委力挺海委會

中國海警船侵擾東沙島，圖為海巡台北艦監控驅離中國海警船的情況。（海巡署提供）

中國海警船自去年2月起至今年5月28日，計有12船39艘次侵擾我國東沙海域，引發民眾憂心。國民黨籍立法院內政委員會召委廖先翔也排定，內政委員會於7月9日前往東沙島考察，海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況暨內政部國家公園署東沙島保育經營成果。不過，國民黨立委張智倫說明，這幾年兩岸在海域上的衝突，他都非常支持海委會的做法，而本次就是例行性的參訪。

據行程通知顯示，當天上午將從小港機場出發，預計11時30分抵達東沙機場，委員們會先到「南海屏障」國碑合影，再前往指揮部會議室聽取東沙任務現況簡報，並進行座談總計30分鐘；下午參訪水廠及東沙郵政代辦所、東沙島碼頭、東沙大王廟，最後再東沙管理站海研中心，了解東沙島保育經營成果，預計於下午2時搭機返回小港機場。

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總體而言，考察團僅在東沙島上停留約2.5小時，考察機關為海洋委員會、內政部，且僅限內政委員會參加。回顧上次立委登島考察先例，已是2018年5月24日為因應中共在南海武力擴張，民進黨籍時任外交國防委員會召委王定宇率團考察東沙島防務及慰勞官兵。

隸屬於內政委員會的國民黨立委張智倫受訪時表示，此行程是召委例行性安排的考察，內政委員會有空的委員就會去了解台灣最南側整體情況。

針對近年中共政府透過海警船多次對我國東沙島等海域進行侵擾多達39次，本次考察是否會就此議題進行討論？張智倫說明，海委會一直表現得都非常好，這幾年兩岸的衝突有一些是在海域上，他非常支持海委會的做法，而本次就是例行性的參訪。

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