陳水扁挺沈伯洋嗆「100萬輸定了」 秦慧珠：難得有人理他給溫暖

台北市議員秦慧珠。（資料照）

台北市議員秦慧珠29日於市政總質詢與自己對賭，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋若選上，就捐100萬元給社會局。1994年至1998年曾與秦慧珠共事的前台北市長陳水扁今（31）表示，「那位看不起沈的『阿珠議員』輸定了！」秦受訪時笑回，政治老前輩阿扁可能是因為難得有人要理他，所以給予溫暖加油打氣。

秦慧珠表示，阿扁是政治老前輩，「現在好像也沒什麼人理他了齁？」沈好像有去拜訪過他，他可能覺得很溫暖，像是蔡英文、賴清德都不理他，難得有人把他當成請益的對象，所以就送一點溫暖給沈，替沈打氣。

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秦慧珠指出，阿扁說她一定會輸，代表他認為沈伯洋一定會選上，因此阿扁要送點溫暖給沈，換取一點其自身在民進黨內的舒適感，因為民進黨都沒人理他，沈伯洋理他讓他很開心，她不予置評。

秦慧珠說，準備總質詢資料時，就一直在想說要不要提100萬元的事，想了很久才決定要講，因為講了才會喚起大家的關注。對於記者詢問「這樣犧牲很大」，她大器回應，「沒有關係啊！如果能夠捐出這100萬元給社會局做急難救助，也挺好的。」

不過話鋒一轉，秦慧珠進一步說明，她想表達的是，民進黨應很清楚經營選區的重要性，因此去年起想參選的新人都要勤跑基層，並於3月13日完成最後一個選區（松信）初選民調，提前8個月確定提名人選，然，市長參選人卻拖到5月13日才宣布，距離年底選戰只剩半年，要跑全市456里，就算是超人也做不到，民進黨端出速食餐，想要市民吞下去，根本不可能。

此外，秦慧珠因常針砭市政、提出建言，頻遭如「民進黨最強臥底」、「大間諜不改背骨本性」等網路攻擊。秦慧珠表示，自己擔任過六屆議員、兩屆立委，認真與用心程度眾所周知，「我敢說我是最了解市政的議員之一！」任內歷經吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲與蔣萬安共七任市長，也經歷過國民黨的起起伏伏，「我是黃復興黨員、絕對是深藍」，並以一貫標準監督歷屆市長。

她認為，「我支持國民黨，也要支持國民黨的市長做事，但我們是議員，不是市長的『部下』，更不是市長的『跟班』，必須獨立發揮作為一個好議員該做的，用心監督市政，而且是內行的監督，我永遠用這一套做我的標準。」

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