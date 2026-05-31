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    首頁 > 政治

    藍白合生變？蔡壁如掛看板選彰化縣長 魏平政說話了

    2026/05/31 16:31 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市中山路與彰南路口最近出現蔡壁如選彰化縣長的看板，綠藍陣營各有解讀。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與彰南路口最近出現蔡壁如選彰化縣長的看板，綠藍陣營各有解讀。（記者張聰秋攝）

    民眾黨中央委員、前立委蔡壁如表態參選彰化縣長，雖然彰化縣黨部提出不建議參選的評估報告，黨主席黃國昌也表示將交由選舉決策委員會討論；不過，蔡壁如最近已掛出未出現民眾黨字樣的個人看板，展現投入選戰決心。

    年底縣長選舉，目前除了民進黨提名陳素月、國民黨魏平政外，邱建富也躍躍欲試，若再加上蔡壁如，可能出現4人競逐的局面。

    陳素月：參選是每個人自由

    對此，陳素月表示，參選是每個人的自由，她尊重蔡壁如的決定，但候選人更應思考參選目的是什麼、能為彰化做什麼。至於邱建富表態評估參選也表明自己最想選縣長，陳素月對此則指出，邱建富曾參與民進黨黨內類初選民調，最後由她勝出並獲得提名，如今若再談參選並沒有正當性，既然經過黨內民主機制，就應予以尊重。

    魏平政：黨對黨處理

    魏平政則說，蔡壁如是否參選及藍白是否協商，屬於政黨層級事務，應由黨對黨處理，不是他個人能左右。他現階段最重要的工作，是持續提出政見、爭取縣民認同，讓更多人認識他。

    參選恐瓜分綠票源 邱建富：仍在評估

    邱建富則表示，目前仍在評估是否投入縣長選舉，因此對蔡壁如是否參選不便評論。

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