蔣萬安「中央請客、地方買單」遭轟 吳欣岱：真正買單的只有納稅人

台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱。（取自吳欣岱＠台灣基進臉書）

因應財政收支劃分法修法，租金補貼經費將回歸中央與地方共同分攤，台北市長蔣萬安對此抱怨勿讓地方有「中央請客、地方買單」的感覺。針對此番言論，台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱今（31）痛批，蔣萬安的說法聽在剛繳完五月報稅季的市民耳裡極度刺耳。

吳欣岱表示，她必須戳破一個盲點，那就是無論是中央還是地方，真正買單的從來都只有納稅的人民。她認為，蔣萬安的這句抱怨，已不小心流露出了傳統政治人物最可怕的封建心態，彷彿國庫的預算是市長的私房錢，可以拿來請客、做人情、發牛肉。在這種邏輯裡，營養午餐是他請大家吃的，YouBike前半小時是他請大家騎的，現在中央要求分攤補貼，就是搶了他做人情的機會。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱強調，政府不是皇帝，預算更不是施恩的工具。她一向反對任何沒有精準設計的大撒幣政策，資源是有限的，當政治人物把政策當成送禮來討好選民時，社會大眾就該提高警覺。

針對這次引發爭議的租金補貼，吳欣岱指出，真正該討論的根本不是中央還是地方誰來請客，而是這筆納稅錢是否真的幫助到租屋族。身為雙寶媽，她表示自己也在三明治世代中掙扎過，目前也正在租屋，因此絕對支持減輕年輕人與弱勢家庭的居住負擔。

她進一步指出，現實狀況是，面對龐大的租屋黑市，許多房東不給報稅，甚至藉機漲租。政府只顧著發錢當政績，卻缺乏魄力去查緝黑市、整頓租賃市場，最後這筆補貼往往只是變相流入既得利益者的口袋，甚至引發通貨膨脹。

吳欣岱直言，中央沒有解決租屋黑市確實是失職，但台北市政府握有全台最龐大的行政資源，難道不該主動針對轄內的違法隔間、逃漏稅房東進行稽查與整頓。

吳欣岱最後嚴正呼籲，如果蔣市府真的在乎財政紀律、在乎市民的納稅錢被亂花，那就請市長收起「誰請客」的政客思維。她強調，只有回到公共治理的本質，把資源精準投放在打破租屋黑市、擴建社會住宅與完善交通基建這些真正的基礎工程上，台灣才能真正走出撒幣買票的惡性循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法