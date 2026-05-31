原民歲時祭儀與族人「舞」作伙 蘇巧慧：原住民媳婦會更加倍照顧族人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中）今到樹林參加新北市今年首場原住民族歲時祭儀，和族人跳起大會舞。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧今到樹林參加新北市今年首場原住民族歲時祭儀，受到族人熱烈歡迎，蘇巧慧說，她身為阿美族的媳婦，一直把族人朋友的需要作為自己最優先的工作目標，從日常生活的協助，到爭取合適的歲時祭儀場地，幫助傳承文化和語言等，她在新北服務10年的期間不遺餘力，盼未來和族人朋友一同努力，加倍照顧眾人的力道。

新北市葛瑪蘭多元文化發展協會主辦原住民族歲時祭儀，噶瑪蘭族樹林區頭目Yusi黃伸智、噶瑪蘭族總頭目Buya Batu謝宗修，以及新北市副總頭目張玉榮、邱國桂熱烈歡迎蘇巧慧，許多族人熱情拉著她自拍合影，更比手勢大讚她「新北市未來靠妳了！」蘇巧慧也加入大會舞，和眾人祈求歲時祭儀圓滿順利。

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「Nga'ay ho！Ci Nikar 蘇巧慧 kako。」蘇巧慧以阿美族語向眾人自我介紹也問好，她向噶瑪蘭族的族人說明，自己身為阿美族媳婦，對於噶瑪蘭語還不太熟悉，眾人喊「沒關係」並以熱烈掌聲回應、鼓勵。蘇巧慧說，新北市原住民族人口已超過6.5人，是6都中第2高，她在新北服務10年期間，不僅持續提供有需要的族人朋友各項日常協助，包括法律諮詢、物資供應等等，也一直努力希望在新北打造對語言傳承、文化發展更友善的空間和環境。

她指出，每年的歲時祭儀，許多都會區的族人朋友只能借用公園球場、學校操場等空間，常碰到租借時間衝突、場地難以預定，空間更與傳統文化環境不符。她之前在立法院質詢原住民族委員會，盼在新北市都會區為族人提供專屬的公共空間，她也和新北市府、原民會持續盤點新北可運用的場地選址，最後在三峽隆恩埔社宅和客家園區中間找到合適的空間，她和立委吳琪銘、伍麗華、陳瑩共同爭取中央補助近2千萬元，興建新北首個都會區祭儀廣場，去年8月正式開工。

蘇巧慧說，她持續替大家爭取中央資源，幫助各族群的文化和語言傳承，讓更多年輕人認識父母親的文化，讓孩子學會母語，才能更認識這塊土地的歷史和故事。

新北市葛瑪蘭多元文化發展協會主辦原住民族歲時祭儀。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中）與族人合影。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左4）說，她身為阿美族的媳婦，在新北服務十年的期間不遺餘力，盼未來和族人朋友一同努力，加倍照顧眾人的力道。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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