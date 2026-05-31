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    首頁 > 政治

    北京欲縮小台灣國際空間 裴倫德： IPAC將盡其手段表明歡迎台灣

    2026/05/31 15:24 記者黃靖媗／台北報導
    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受本報專訪。（記者塗建榮攝）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受本報專訪。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德日前出訪史瓦帝尼，一度因為中國打壓暫緩，期間外媒報導更指出，德國與捷克拒絕讓總統過境。面對歐洲國家難敵中國施壓，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，北京當局試圖縮小台灣人在世界上的空間，應對的最佳方式，就是展現世界對台灣的開放，表明歡迎台灣民眾參與各類活動。

    裴倫德強調，IPAC雖然因其由國會議員組成的特性，能利用的手段有限，但仍會盡其有限手段，表明對台灣的歡迎，並盼能提高大眾對北京當局所作所為的認知。

    裴倫德近期訪台，並接受本報專訪，談及如何看待與應對中國對歐洲國家的外交脅迫逐漸升級，他表示，北京試圖縮小台灣人在世界上的空間，不僅針對政府，也針對台灣人民。

    裴倫德舉原定5月初在尚比亞舉辦的「全球數位人權大會」（RightsCon）突遭取消為例，他指出，RightsCon原訂根本沒有台灣政府官員出席，僅有台灣民間人士計畫出席，活動仍遭取消。這是非常嚴重的事，我們必須與之對抗。

    不能允許「禁止台人為自己發聲」

    裴倫德認為，應對中國打壓的最佳方式與策略，就是展現世界對台灣的開放，應是表明歡迎台灣民眾參與各類活動；不能允許這種逐步排除台灣民眾出席會議、禁止台人為自己發聲的做法。IPAC堅定地致力於確保向台灣各界人士持續敞開大門。

    裴倫德表示，雖然IPAC成員因僅是國會議員，能用的手段有限，但仍將盡其有限的手段，表明對台灣的歡迎，將持續向台灣政府高層代表遞出邀請，為台灣而努力。

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