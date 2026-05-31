李四川跑攤向新北客家局長承諾 必將客家社團補助調成與北市相同

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）說，做工程看起來是硬的，客屬會表演是城市的一個文化，能讓這個城市有硬有軟。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川假日行程連連，他繼早上樹林座談會行程，中午再到新莊參加新北市泰山區客屬會餐敘活動，新北市客家局長劉冠吟餐敘也是受邀嘉賓之一，李四川致詞提到，劉冠吟曾跟他提及新北對客家社團的補助費用，與台北不大一樣，李四川今向她承諾，若他當選，一定將相關預算調成跟台北市一模一樣。

「川伯凍蒜」李四川進場受到全場鄉親熱烈歡迎，他致詞表示，做工程的人有硬頸的精神，跟客家人一模一樣，很高興跟泰山區客屬會的好朋友聚在一起，他說，劉冠吟先前一直跟他講了好多次，說他在台北市，而她在新北市，兩個對於（客家）社團的補助費用好像不大一樣，他在劉冠吟面前答覆，他保證，年底若當選，他一定將新北所有補助客屬會的活動、所有相關團體的預算跟台北是一模一樣，這樣好不好？台下再響起「李四川凍蒜」一片歡呼聲。

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李四川說，他是拿鐵錘，拿鐵鎚就是做工程，在這個城市看起來是硬的，客屬會不管一條歌、一個演唱，都是城市的一個文化，才能讓這個城市有硬有軟，才能往前進，再次拜託大家支持，幫他拉票，讓他能夠再回來跟大家一起為新北來打拚，包括國民黨提名的新莊區市議員參選人與基層里長。

國民黨新北市長參選人李四川（台上左一）今向新北市客家局長劉冠吟（台下正前桌右1拍手者）承諾，若他當選一定將客家社團相關補助預算調成跟台北市一模一樣。（記者黃政嘉攝）

新北市客家局長劉冠吟（手托著臉）今出席新北市泰山區客屬會餐敘活動。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（中間拿酒杯者）逐桌敬酒。（記者黃政嘉攝）

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