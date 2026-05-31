蘇巧慧前進板橋市場掃街 率小雞齊喊「新世代扛起新時代」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧率市議員及議員參選人到板橋朝陽市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日與立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君，市議員參選人陳俊諺、李昆穎，一同前往板橋朝陽市場掃街拜票，行前齊喊「新世代扛起新時代」，展現團結氣勢。沿途攤販與民眾熱情迎接，拿出手機要求合照，還有攤商送上芒果與蒜苗，高喊「凍蒜」、「未來市長蘇巧慧」！

蘇巧慧表示，進步的新北是彩色的，在新北29區都可以看見過去10年來她和在地立委及議員共同努力的成果，包含推動班班有冷氣、板橋兒童未來館、捷運三鶯線與土城樹林線，更運用新方法「填河造陸」，打通大漢溪堤外便道，大幅提升市民的通勤環境。未來她會繼續和議員們一起努力，緊盯進行中的建設進度，更要持續爭取一項又一項的有感建設，打造更便利、進步的新北市。

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蘇巧慧也向大家介紹在場的議員及議員候選人們，感謝「新北隊」總是在她身旁一起努力，互相討論研究後，提出包含「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛小孩政見」、「新皇冠海岸計畫」、「鑽石山城計畫」等政見，都得到不分黨派的新北市民肯定。

蘇巧慧說，期盼市民讓優秀的議員留在議會、有熱忱的新人進入議會，一起為新北市民服務，她和新北隊不僅會勤走基層，也會陸續推出觀光、產業與各區政見，要證明眾人不只專業，更是最有活力、創意及執行力，可以帶領新北走向更好未來的團隊，期盼爭取更多市民支持。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到市場掃街，受到民眾歡迎。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到市場掃街，熱情地和民眾握手、打招呼。（記者賴筱桐攝）

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