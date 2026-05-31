綠推福利、藍忙內鬥！何欣純：台中產業升級 江、盧沒發聲

民進黨立委、台中市長參選人何欣純。（資料照）

年底縣市首長大選進入倒數，藍營內部卻因馬辦家變鬧得烏煙瘴氣；與此同時，賴總統則因應少子化推出18項措施協助育兒家庭，藍營的內鬥、綠營推動福利政策也同步牽動選舉局勢。民進黨台中市長參選人何欣純今直言，民意強力支持賴政府所推動的18項措施；反觀國民黨大砍台灣無人機預算，馬英九基金會的爭議更上綱到國民黨層次的鬥爭，相信社會都會有所公評。

賴政府提出18項措施 何欣純：走訪基層感受到民意強力支持

何欣純接受本報訪問時指出，政治是處理眾人之事，同時將國家的資源公平合理的運用。一個前瞻的領導者，視野格局肯定是引領全體國民朝著正確的方向前進。賴政府推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，這是一項長期的國家戰略，能確實照顧0至18歲的孩子，減輕年輕家庭的經濟負擔，透過政府的力量，走訪基層都清楚感受民意的強力支持。

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何欣純表示，民眾非常認同將台灣經濟成長的果實，適當合理的分配，投資台灣的下一代與未來，落實「經濟成果，全民共享！」她作為台中市長參選人，更主張中央給予政策支持、地方政府更要大力加碼，照顧民眾與家庭都來不及，中央、地方政府本屬一體，對民眾的實際需求來說，哪管分誰請客、誰買單。

針對國民黨近期作為，何欣純直言，國民黨將國防軍購預算大刀砍掉4700億元，砍向台灣無人機的委製、商購，阻斷台灣產業升級轉型的活水，也遲滯了台灣國防自主的進程。更遺憾台中盧秀燕市長沒有為台中產業發聲，立法院副院長江啟臣更刻意不進場、不投票，沒能為支持台中產業轉型升級投下一票。

何欣純也提及，此時馬英九基金會的爭議，已經上綱到國民黨層次的鬥爭，一切的政治計算與紛擾，是不是一黨之私、一黨之利？相信社會都會有所公評。

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