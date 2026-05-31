胞兄持毒遭逮 花蓮議員吳建志：要求中央重懲毒駕、加重刑責

花蓮國民黨籍議員、黨團發言人吳建志的胞兄上月涉毒，在議員同棟住家查獲毒品，輿論持續延燒。（記者王錦義攝）

毒駕案件近期頻傳，甚至造成民眾傷亡，引發社會關注，國民黨花蓮縣議員吳建志的胞兄因持有俗稱喪屍煙彈的依托咪酯及吸食器具遭警方逮捕，吳建志昨在臉書發文，強調對於家人誤入歧途行為深表遺憾，要求中央應正視毒品的危害儘速推動修法，並檢討現行分級與刑責制度，強化製造、販售、運輸及提供者的刑事責任。

花蓮國民黨籍議員、黨團發言人吳建志的胞兄上月因持有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及吸食器具案件，遭警方查獲持有數十公克依托咪酯及點菸器等物品，依法移送偵辦。由於吳建志與胞兄同住一棟透天厝，只是分住不同樓層，成為地方輿論焦點，當時吳建志就強調：「自己未與哥哥同住，平時也少有往來。」。

請繼續往下閱讀...

吳建志見全台各地近期屢發毒駕事件，造成許多無辜民眾傷亡，昨天特別又在臉書發文表態支持加重刑法嚴懲毒駕行為，並對家人誤入歧途的個人行為表示遺憾，認為哥哥應受到法律最嚴格的制裁，勿枉勿縱。

吳建志指出，近年新興毒品不斷推陳出新，其中依托咪酯因價格低廉、取得容易，逐漸滲透校園及年輕族群，且不少案件顯示，這類毒品往往與毒駕及其他犯罪行為有關，政府必須正視其危害。強調他身為民意代表，願接受社會檢驗，但更希望政府展現打擊毒品犯罪決心，要求中央盡速修法加重毒駕與新興毒品犯罪刑責，透過更嚴格的法律規範遏止毒品危害，保障民眾生命安全。

不過吳建志的貼文仍遭網友大酸：「請傅總召在立院修法就可以了啊！」、「藍白多數的立院不修法就是打假球」、「議員不是要全部都驗尿」、「藍白立委去年刪掉打詐、緝毒預算，今年也打算不審再來刪除嗎？」、「傅崐萁，總預算到底審不審？」、「大概怕預算編列下去會影響他們自家產業鏈吧？」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

花蓮國民黨籍議員、黨團發言人吳建志（中）的胞兄上月涉毒，在議員同棟住家查獲毒品，輿論持續延燒。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法