出席愛天使愛心園遊會談共融 沈伯洋曝對愛女「麻糬」身教言教

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（31）日參訪2026愛天使愛心園遊會，並參觀各個攤位。（記者叢昌瑾攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋13日宣布參選後，陸續響應推動「一縣市一適應運動場地」、「無障礙規劃」理念，30日舉辦「撲馬叔叔說故事」親子活動，今天出席愛天使愛心園遊會活動，對於平常如何透過身教、言教去教導女兒「麻糬」，與不同族群共融；他回應，帶小孩去「夢公園」玩時，也會看到其他人在使用時所遇到的困境，美國紐約州也提出「no child left out（一個都不能少）」的共融式遊戲場設計，這是世界的潮流，也是台北要前進的方向。

聯訪時媒體詢問，舉辦親子活動前是否有先向「水獺媽媽」蘇巧慧請益？未來蘇巧慧邀請上節目會否赴約？從一縣市一適應運動場地、無障礙規劃到今天出席愛天使愛心園遊會，鼓勵身心障家庭並促進社會共融，平時如何以身教、言教去教導女兒「麻糬」？

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沈伯洋表示，很久以前就上過蘇巧慧的節目，一直以來都有討論育兒政策，不論是在新北提出的六大福利（蘇於2月提出公立國中小學童免費營養午餐；0歲6歲免門診和住院部分負擔、免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗；早產兒3萬元照顧津貼；65歲以上假牙補助最高5萬元；敬老卡點數提高至1000點，而且全年不歸零），還是現在台北即將要推出的政策，彼此如何串接、涉及其他更多議題，大家拭目以待，「我們一天到晚都在討論政策！」

沈伯洋指出，最近蠻常遇到無障礙議題，23日在北投區關渡宮時，也有輪椅使用者反映現在無障礙空間的設計，之前也提醒，目前通學路300公尺至500公尺內部的安全，是否能讓綠色人行道能夠延續，跟在立法院提到的場地、適應也有關，但不能只是單單認為，一個區域需要一個適應場館，而是應該讓所有的場館與遊樂空間，都能讓無障礙者輕鬆使用，才是我們的目標。

沈伯洋也提到，現今有「夢公園」等設施，帶小孩去的時候，同時會看到其他人在使用這些設施的時候，其困境在哪裡，也可見部分遊樂區域不僅能讓無障礙者輕鬆使用，還設計成一般使用者也可協助對方，「大家一起使用」，更有同理心也更了解為何須要做這樣的設計，也相信這樣的親子設施，將是台北以後的目標，美國紐約州也提出「no child left out（一個都不能少）」的共融式遊戲場設計，這是世界的潮流，也是台北要前進的方向。

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