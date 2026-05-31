有圖！競選彰化縣長看板掛上 蔡壁如：早跟2位主席表達過意願

民眾黨前立委、中央委員蔡壁如參選彰化縣長掀起黨內風波，其參選看板已出現在彰化市區。蔡壁如說，這是個人看板，沒有黨的圖像與字樣。（民眾提供）

民眾黨中央委員蔡壁如表態參選彰化縣長，創黨主席柯文哲和黨主席黃國昌，今（5/31日）天在桃園市受訪時，柯文哲以不在其位、不謀其政為由，要蔡壁如找黃國昌談，黃國昌則稱彰化縣黨部評估結果已出爐，全案交由選舉決策委員會討論。不過，蔡壁如早已在昨天（30日）在彰化市區掛出參選看板，今天對此也回嗆柯文哲並表明，已在共識營上當面跟柯文哲、黃國昌表達參選彰化縣長的意願。

蔡壁如說，她在共識營上有當面跟兩位主席表達選彰化縣長的意願，當時秘書長（指周榆修）接下她的意願書，當場允諾會評估，將進入選決會討論。

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今天柯文哲受訪時表示，想選縣長卻沒有參加今年5月13日的中央委員會，語意透露出蔡壁如的不滿，對此，蔡壁如回嗆說，「柯主席記錯了，要選決會討論，有結果再進中央委員會表決！」當天她跟周榆修在中央黨部1樓面對記者，對於選縣長她強調依黨的制度走，周榆修也引導她到3樓黨部，有説會進入程序。蔡壁如強調，她不僅在共識營上向兩位主席表達選縣長意願，當時周榆修也接下她的意願書，當場允諾會評估，將進入選決會討論。

彰化市中山路與彰南路口昨天出現蔡壁如選彰化縣長的看板，行動表明參選決心。蔡壁如說，就是個人宣傳，看板沒有民眾黨的字樣與圖像。

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