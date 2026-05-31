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    首頁 > 政治

    大龍市場問題多 吳沛憶：蔣萬安又在已讀亂回

    2026/05/31 13:30 即時新聞／綜合報導
    吳沛憶（右）提到，大龍市場規劃與設備問題很多，蔣萬安提健康飲食講座根本是已讀亂回的解法。（資料照）

    吳沛憶（右）提到，大龍市場規劃與設備問題很多，蔣萬安提健康飲食講座根本是已讀亂回的解法。（資料照）

    台北市市場處日前坦言大同區大龍市場「沒什麼特色」，因此引發撻伐，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（30日）前往市場探訪，了解攤商需求；面對各界批評，台北市長蔣萬安則稱，未來可以引進包括健康飲食講座等活動來帶動更多人流。民進黨立委吳沛憶提到，大龍市場規劃與設備問題很多，蔣萬安提健康飲食講座根本是已讀亂回的解法。

    吳沛憶提到，因為 顏若芳、林亮君、林子揚反映大龍市場問題，沈伯洋決定到大龍市場拜訪攤商。吳沛憶表示，有攤商說因為電壓不合，改建完一開始根本不能用；問攤商說改建前設計，市府沒有來問需求嗎？大哥說：「說了他們也不聽。」最扯的是大哥說市場對外進出鐵捲門「每年固定都會壞掉」。

    吳沛憶認為，顯然北市府從設計到維護都是漏洞。連基礎設備都做不好，這種對待傳統市場的消極態度，難怪根本沒有整體規劃，沈伯洋去現場聽攤商心聲後，蔣萬安才公布，大龍市場很多計劃「在進行中」，市府「未來」要辦健康飲食講座。

    吳沛憶直言：「我先不說健康飲食講座根本是已讀亂回的解法，這完全印證攤商說的『講了他們也不聽』。攤商跟你說，排水會阻塞、門一直壞、動線不清楚、改建完市場人潮反而變少。市長說，好的，我會辦健康飲食講座。耳朵真的沒打開欸。」

    吳沛憶質疑：「為什麼大龍市場問題議員跟攤商說這麼久了，蔣團隊可以在議會大言不慚說『市場本來就沒特色』，沈伯洋走進市場關心攤商了，蔣市長才有反應？

    這些問題要不是沈伯洋站出來，蔣市長是不是又要已讀不回了。」

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