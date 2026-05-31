鄭麗文明起訪美 李德維：若有機會與川普會面當然非常好

國民黨主席特別顧問兼中常委李德維。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將在6月1日晚間率團訪美，黨主席特別顧問兼中常委李德維今日指出，鄭麗文此行最重要的核心仍是台海和平、爭取2300萬人的和平、繁榮與福祉。至於鄭麗文是否有機會與美國總統川普會面，李德維表示，若有這個機會當然非常好，國際政治千變萬化，大家拭目以待。

鄭麗文上週表示，原本當然沒有規劃與川普會面，但若能夠見上，當然是好事，她也願意。

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鄭麗文訪美團將在6月1日出發，預計6月16日返台，此行將赴舊金山、波士頓、紐約、華盛頓和洛杉磯。鄭麗文將在東岸安排多個校園、智庫演講和座談，包括受提出「修昔底德陷阱」的學者格雷厄姆·艾利之邀赴哈佛，還有MIT（麻省理工學院）、哥倫比亞大學，以及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、紐約智庫「外交關係協會」（CFR）與亞洲協會（Asia Society），並拜會美國在台協會華盛頓總部（AIT W），並會見國會議員。不過，大部分行程皆不公開。

國民黨文傳會主委尹乃菁未隨團訪美，引起關注，李德維表示，目前尹乃菁處於請辭待命的階段，但此行的重點不在於文傳會主委是否隨行，而是能否將相關訊息完整掌握並傳達給國人了解，國民黨國際部、海外部都有完整規劃，國民黨駐美代表秦日新也有協助，鄭麗文此行一定會將能公開的資訊完整向外界說明。

至於此次訪美主軸，是否結合川習會？李德維表示，川習會主要是處理美中之間的問題，鄭麗文訪美最重要的核心仍是台海和平兩岸安全，以及台灣人民未來的福祉，鄭麗文先前赴中交流帶回來的也是和平正面的訊息，此次赴美，他認為同樣是台海和平，如何在美中台之間創造三贏局面，希望透過溝通交流，尋求對台海穩定有利的發展方向，爭取台灣人民的福祉。

李德維說，過去鄭麗文赴中前各界評價、想法不一，不過鄭麗文與中共總書記習近平會面後，帶回很正面及令人振奮的和平訊息，因此訪美也將秉持同樣的態度及期許，戰戰兢兢努力來做，爭取2300萬人的和平繁榮與幸福。

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