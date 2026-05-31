蔣萬安心疼「被抹黑」 李四川吐苦水：老實人不該被欺負

國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心）進場時，與國民黨樹鶯區鄉親握手互動。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今（31）日到樹林區與國民黨樹鶯區鄉親及基層幹部座談，開場順著媒體聯訪追問台北市長蔣萬安感嘆他參選以來不斷被抹黑一事，趁著致詞時大吐苦水，指稱參選這3個月來他才知道選舉是怎麼一回事，他強調，「老實人不該被欺負」，選上的若非老實人，這個國家、社會怎麼走下去？拜託大家做他後盾。

李四川表示，8年前現任新北市長侯友宜第一次投身選舉，遭對手蘇巧慧的父親蘇貞昌一再抹黑，8年後對手還是用一樣的方式。這幾天，支持者向他說「你太老實，所以被人欺負」，李四川說，他3個月就被抹黑說是黑道；他爸爸是捕魚的，卻被說盜採砂石，他說，這一生40幾年在公務系統上班，依規定領薪、申報財產、繳稅，於公於私都這樣，奉獻國家這麼多年，不曾跟國家申請補助。

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「我所有做的，都會在法規上做處理。」他說，這次選舉，他拜託大家做他後盾，老實人不該被欺負，選起來若不是老實人，這個國家、社會要怎麼走下去？他很排斥選舉，但他也有責任想改變選舉風氣，所有決定都在市民手中的神聖一票，蔣萬安說他臉都黑了，李四川說沒關係，小時候靠海，來雙北，他靠雙手，一步一腳印，從來沒偷薪水。

李四川指出，最近很多人說他沒掛看板，他坦白講他沒錢，他要讓新北市民知道他的經歷不是寫在看板上、美美的照片，他的履歷都寫在29區的道路、橋樑、建設。像樹林博愛路市場的民眾買菜機車無處停，經過他家蓋水溝、協調私地主，前幾天看到已經能停車，聽大家回饋說這是他做的，他感覺「這就是人生的價值」，29區都是他的本命區。

他向大家列舉政見，包括敬老卡300點悠遊卡化，他批評蘇巧慧當時也提增加點數為一千點，可以買東西，後來又縮回去，「因為她根本都沒算，只用嘴喊」；新北市長侯友宜明年起將調升及新增共6項基層經費，當中包含他匯集的意見；年底若選上，他一定會對樹林、鶯歌鐵路地下化全力推動，讓兩地不要再被鐵路隔成兩半。

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）說他很排斥選舉，但他也有責任想改變選舉風氣，所有決定都在市民手中的神聖一票。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（前排左四）與國民黨樹鶯區鄉親合影。（記者黃政嘉攝）

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