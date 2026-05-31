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    首頁 > 政治

    阿扁PO「蹲低請益照」喊必定逆轉勝 沈伯洋：目標一致持續追趕

    2026/05/31 13:17 記者董冠怡／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋今（31）日參訪2026愛天使愛心園遊會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋今（31）日參訪2026愛天使愛心園遊會。（記者叢昌瑾攝）

    前總統兼前台北市長陳水扁今（31）於IG貼照發文「蹲下原來是為了躍起的沈伯洋」指出，一個人會否成功先看是否蹲得下，相信他一定會逆轉勝，打贏市長選戰。對此，沈伯隨後出席愛天使愛心園遊會受訪說，起步較晚但會慢慢追趕，目標一致，持續聆聽地方聲音、蒐集地方意見，逐步形成政策。

    沈伯洋表示，雖然自己起步較晚，也是挑戰者，但是就是慢慢追趕，現今目標仍非常一致，聆聽基層聲音，例如提出「親子同行卡」之前，最早先是聆聽地方書店、地方文化工作者的聲音，然後昨天舉辦親子活動時，再蒐集家長的意見，將這樣的生態系與消費力增長逐步形成政策。

    陳水扁在貼文中分享一張28日凱達格蘭基金會21週年感恩餐會上，沈伯洋蹲下聽陳說話的照片，並指擁有傲人學經歷的沈伯洋，這次代表民進黨要競取睽違32年的台北市長，姿態如此低、願意蹲下，跟曾為第一名的縣市長陳唐山、未來第一名的台南女市長陳亭妃，以及民進黨籍第一名的老市長阿扁虛心請益，深信沈一定會逆轉勝。

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