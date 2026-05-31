鄭麗文明訪美「促統中配」隨行 王定宇警告：勿傳遞中共論調 選票會制裁

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將在6月1日晚間率團訪美，訪團14人中的中常委勤彭蓁，不僅是全國台企聯常務副監事長和雲南昆明台商協會會長，過去曾喊「兩岸能夠早日統一」引發質疑。對此，民進黨立委王定宇今示警，鄭麗文率團赴美帶著長期跟中共論調一致的中配中常委，不免讓人擔心她會帶去什麼樣的聲音，台灣的選票是會制裁，出賣台灣的政治人物跟政黨的。

王定宇指出，鄭麗文將在6月1號率團訪問美國16天，祝福她旅途平安愉快，但從她訪團的成員來看，特別安排了一位中國籍配偶中常委隨團。這位中配的中常委，不僅擔任中國官方「台企聯」的幹部，也在國民黨內部長期主張中華人民共和國那一套「一中促統」的併吞言論。

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他示警，鄭麗文訪美刻意帶了一個中配中常委，而這個中配長期是親共、接受中共那一套說法的，不免讓人擔憂，鄭麗文雖然是從台灣出發、到達美國，但如果帶去的是中共的論調、中華人民共和國的聲音，對台灣來講是非常的遺憾且負面。

王定宇呼籲，作為一個台灣人民納稅人所供應一切資源的政黨，過去在台灣也長期以反共執政的中國國民黨，鄭麗文訪美最起碼，要帶去「台灣真實的聲音」，包含超過八成以上的民調及多次的選舉顯示，台灣人民主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣人民不接受中共併吞台灣，更不要說一國兩制。

針對中國長期對台論調，王定宇說，消滅中華民國的主權、在國際社會抹去台灣的存在、圍堵台灣國際的參與，以及減弱、削弱台灣的自我防衛力量，反對台灣跟美國建立軍事上的合作以及採購軍事武器。

王定宇批評，鄭麗文率團赴美帶著一個長期跟中共論調一致的中配中常委，不免讓人擔心她會帶去什麼樣的聲音，相信中國國民黨內部也憂心鄭麗文若展現中共那套說法，對國民黨來說是非常敗筆的做法，台灣的選票是會制裁，出賣台灣的政治人物跟政黨的。

他要求，期待鄭麗文把台灣真實的聲音帶出去，就算不願意或者不能，也不應把中國那一套論調用「和平」來偽裝，假裝要和平，結果讓中華民國台灣的主權不見了；假裝為了和平，結果削弱了台灣自我防衛的力量、反對軍售；假裝要和平，把台灣抹去不見，只剩下「一中」華人民共和國的一中。

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