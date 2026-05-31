親子同行卡錦上添花、疊床架屋？ 沈伯洋駁：刺激整體文化發展

親子同行卡錦上添花、疊床架屋？ 沈伯洋駁：刺激整體文化發展2026/05/31 12:01 記者董冠怡／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今（31）日參訪2026愛天使愛心園遊會。（記者叢昌瑾攝）
民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（31）出席愛天使愛心園遊會前，於聯訪中被問「親子同行卡」是錦上添花、資源錯置與疊床架屋的政策；他表示，親子同行卡不是單點補助，而是刺激整體文化發展，也是生態系的一環。另，育兒津貼、生育補助，都是對市民有益的政策，相信不會被認為是疊床架屋。
沈伯洋指出，昨天介紹「親子同行卡」時，有強調這將是以後生態系的一環，不是單點補助或像「OK繃」一般補助而已，最主要是要刺激整體文化發展，例如地方獨立書店可向市府申請親子同行認證，一旦獲得認證，就可輕鬆於社區舉辦相關活動，大家也可以就近參加，此舉才是可以真正消費力的方式，不然如果雖有便宜場館、有地方去，其實沒有真正的誘因，推出親子同行卡的目的與目標，就是要創造生態系，讓誘因與地方文化活動出現。
請繼續往下閱讀...
沈伯洋認為，每一個政策的目的都不一樣，以「親子同行卡」為例，這不是單單讓親子同行、友善育兒環境，還包含文化提升，因此這是一個多點、生態系的政策，而且所有政策目的都沒有疊床架屋的問題，就好像育兒津貼、生育補助，相信藍營議員也一定不會說這是所謂的疊床架屋。