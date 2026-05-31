鄭麗文想推修法討黨產 黃國昌：民眾黨不會支持

國民黨主席鄭麗文推動修正黨產條例，黃國昌對此回應，「台灣民眾黨不會支持」。（記者李容萍攝）

民眾黨今（31）日在桃園龍潭召開2026黨公職共識營進入第2天議程，民眾黨主席黃國昌被問及國民黨主席鄭麗文推動修正黨產條例，目標在今年黨產訴訟確定前將黨產討回，他對此回應，如果要再推動黨產條例修法的話，「台灣民眾黨不會支持」。

黃國昌說明不會修黨產條例的理由，因為在立法院上個會期的時候，民眾黨參與黨產條例的修法已經做過一次的修正，那時候台灣民眾黨的立場非常的清楚，就是說過去從國家取得的不當黨產，要拿回來還給國家還給人民，這件事台灣民眾黨完全的支持。

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黃國昌說，上一次在修法的時候，民眾黨提出了不同的意見，所以經過提出的再修正動議以後，最後限縮到只有救國團的可行。這件事情在去年的立場已經非常的清楚，所以如果要再推動黨產條例的修法的話，台灣民眾黨不會支持。

按立法院三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，明定「曾隸屬於國家者」不適用附隨組織規範，上次修法外界解讀形同為救國團等團體解套，允許救國團追討過去遭凍結的資產。

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