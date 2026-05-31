蘇巧慧澄清從未攻擊對手 李四川：曾說我盜採砂石、竊佔國土 盼拿出證據

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今說，她從未做出攻擊對手的行為；國民黨新北市長參選人李四川今說，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。（記者黃政嘉攝）

台北市長蔣萬安昨幫國民黨新北市長參選人李四川站台說「不忍心看到李四川被抹黑」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今回應，她從未做出攻擊對手的行為，且她也遭受藍營側翼攻擊；李四川今重申，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據，李也酸蘇日前在板橋嘉義同鄉會活動跟市民說選侯友宜是對的，前後不一的狀況，他沒辦法理解。

李四川今到樹林參加國民黨樹鶯區鄉親及基層幹部座談會前受訪，李四川表示，這3個月來，他從來沒有去攻擊對手（蘇巧慧），包括她的家人，但蘇巧慧說他家裡盜採砂石、竊佔國土，也希望她拿出證據來。

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李四川強調，8年前侯友宜在選舉時，也是一直被抹黑，當初侯友宜跟她爸爸（蘇貞昌）在選舉時，延伸到今年已經8年了，還是用這種方式；8年後，蘇巧慧還在另一個場合說，當初市民選擇侯友宜是對的，她為了選舉，這種前後不一的狀況，「我沒有辦法理解」。

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