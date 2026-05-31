為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧澄清從未攻擊對手 李四川：曾說我盜採砂石、竊佔國土 盼拿出證據

    2026/05/31 11:49 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今說，她從未做出攻擊對手的行為；國民黨新北市長參選人李四川今說，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今說，她從未做出攻擊對手的行為；國民黨新北市長參選人李四川今說，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。（記者黃政嘉攝）

    台北市長蔣萬安昨幫國民黨新北市長參選人李四川站台說「不忍心看到李四川被抹黑」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今回應，她從未做出攻擊對手的行為，且她也遭受藍營側翼攻擊；李四川今重申，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據，李也酸蘇日前在板橋嘉義同鄉會活動跟市民說選侯友宜是對的，前後不一的狀況，他沒辦法理解。

    李四川今到樹林參加國民黨樹鶯區鄉親及基層幹部座談會前受訪，李四川表示，這3個月來，他從來沒有去攻擊對手（蘇巧慧），包括她的家人，但蘇巧慧說他家裡盜採砂石、竊佔國土，也希望她拿出證據來。

    李四川強調，8年前侯友宜在選舉時，也是一直被抹黑，當初侯友宜跟她爸爸（蘇貞昌）在選舉時，延伸到今年已經8年了，還是用這種方式；8年後，蘇巧慧還在另一個場合說，當初市民選擇侯友宜是對的，她為了選舉，這種前後不一的狀況，「我沒有辦法理解」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播