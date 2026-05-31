選彰化縣長？柯文哲要蔡壁如找黃國昌談 黃國昌稱待選決會討論

柯文哲（左）、黃國昌（右）出席民眾黨共識營，兩人針對蔡壁如堅持選彰化縣長接力回應。（記者李容萍攝）

民眾黨中央委員蔡壁如堅持參選彰化縣長，並自稱很愛民眾黨，因此不會退黨，但如果黨中央要讓她退選，就要給一個理由。對此，民眾黨前主席柯文哲今（31）日被問及是否會與蔡壁如溝通，他回應，不在其位，不謀其政，現在沒有在負責黨務，所以蔡壁如要溝通的對象應是中央黨部，包括黨主席黃國昌、秘書長周榆修等人。

柯文哲、黃國昌今日在桃園市出席民眾黨2026黨公職共識營並接受媒體聯訪。對於目前彰化縣長的布局和提名進度，以及是否要再跟蔡壁如溝通，黃國昌回應，一切按照黨內的程序來進行，記得5月13日蔡壁如好像有到黨部，但只在1樓接受媒體採訪就離開，也沒有留下來參加後續的中央委員會。

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黃國昌說，「那這個訊息我們有收到」，也正是因為這樣，他才會責成周榆修請彰化縣黨部提出評估，目前彰化縣黨部評估結果也出來了，所以接下來就到選決會裡討論。

一旁柯文哲也說，他現在沒有負責黨務，所以蔡壁如溝通對象應該是目前的中央委員會，包括黃國昌跟周榆修。就像這樣，妳來開中常會，結果是在樓下跟記者講完話就跑了，連中央委員會也沒有來參加。

媒體追問柯文哲，怎麼看昨天蔡壁如說自己很愛這個黨，不會退黨，但又說如果要她退選要給一個理由，並說「為什麼不能選？」柯文哲回應，「我再講一遍，我目前沒有在負責黨務了」，他現在最重要的工作就是每個地方有一些議員要補選，會請他去站台，所以有什麼溝通，應該是到中央黨部來溝通。

至於是否會親自跟蔡壁如溝通？柯文哲表示，「因為我也不在其位，不謀其政」，也不是現在負責實際黨務的人，所以要溝通的對象，應該是目前的中央黨部。

柯文哲（中）出席民眾黨共識營。（記者李容萍攝）

黃國昌（中）出席民眾黨共識營。（記者李容萍攝）

柯文哲（中排左）2）、黃國昌（中排左3）出席民眾黨共識營，兩人針對蔡壁如堅持選彰化縣長接力回應。（記者李容萍攝）

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