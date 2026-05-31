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    首頁 > 政治

    中國為專訪賴總統驅逐《紐時》記者 府轟「麻煩製造者」：台灣不會退縮

    2026/05/31 11:37 記者陳昀／台北報導
    美國媒體報導，在5月15日川習會結束後僅約2週，美中兩國就互相驅逐1名記者。（美聯社）

    美國媒體報導，在5月15日川習會結束後僅約2週，美中兩國就互相驅逐1名記者。（美聯社）

    中國近日以賴總統前年底接受《紐約時報》視訊專訪為由，驅逐該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）。對此，總統府發言人郭雅慧今嚴正批評，中國粗暴干預新聞自由，凸顯此刻的中國，正是區域與國際社會的麻煩製造者，台灣不會因壓迫而沉默，會持續穩健、負責地向國際說明立場。

    針對媒體報導中國因不滿《紐約時報》專訪賴清德總統，驅逐該報駐北京記者一事，郭雅慧表示，我方注意到相關報導，也注意到近期以來，北京以類似手法威脅、施壓國際媒體、新聞從業者情形的陸續發生，這不僅攸關新聞與言論自由，更攸關新聞從業者的安全，我國與相關友方正高度關切中。

    郭雅慧說，作為民主國家，總統接受訪問，向世界說明國家立場、分享民主經驗、表達共同維護區域安全與和平的決心，舉世皆然。中國假借無端理由，以粗暴手段威脅媒體，干預新聞自由，不僅無助於改善其國際形象，更凸顯此刻的中國，正是區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者。

    郭雅慧指出，對此情形，我國政府高度重視，並協力相關友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全，免於各種跨國鎮壓的威脅。

    郭雅慧強調，台灣不會因為壓迫而沉默。台灣將持續以穩健、負責任的方式，向國際社會說明立場，並與理念相近夥伴共同守護民主自由、新聞自由，以及維護台海與區域和平穩定。

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