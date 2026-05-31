賴清德喊「共商國事」 黃國昌：移轉沒接到川普電話焦點

賴清德喊「朝野坐下來共商國事」，黃國昌受訪（中）酸這是賴「移轉沒接到川普電話的焦點」。（記者李容萍攝）

賴清德總統昨（30）日出席青年論壇，學生詢及目前國內政治分歧，如何讓不同黨派一起坐下來好好談？賴清德回應，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日抨擊賴清德已多次提及朝野對談，但實際上是「說一套做一套」，他認為可能最近賴清德要移轉沒有辦法接到美國總統川普電話的焦點，又把朝野和解這個議題又再丟出來，此事彷彿成為免洗筷，只是拿來遮醜的遮羞布而已。

民眾黨今日在桃園龍潭舉辦2026黨公職共識營，被媒體詢問賴清德再喊朝野坐下來共商國事，黃國昌回應說，這已經不是賴清德第一次啊，說要朝野坐下來共商國事啊，賴清德已經說了非常多次了。但問題很明顯，賴清德說一套做一套，嘴巴喊要和解，實際在搞大罷免，還記得去年520的時候，賴希望跟大家真誠坦在交換意見共商國事，結果最後帶頭發動大罷免，把整個社會搞得四分五裂，現在進一步濫用總統的職權，毀憲亂政。

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黃國昌還說，「可能最近賴總統或許要移轉沒有辦法接到川普總統電話的焦點，又把朝野和解這個議題又再丟出來 」，這件事情對於賴清德來 講彷彿已經成為了免洗筷，是拿來遮醜的遮羞布而已。不過民眾黨還是跟之前創黨主席柯文哲一直跟他們說的一樣，國家利益大於政黨利益，賴清德如果真的有誠意的話，就不要只是動嘴巴，不採取具體的行動。

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