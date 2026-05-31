見沈伯洋蹲低請益 陳水扁：一定逆轉北市 秦慧珠嗆賭百萬輸定了

前總統陳水扁在臉書發出圖文說，代表民進黨參選台北市長的沈伯洋能蹲低向政治前輩請益，深信沈能逆轉打敗蔣萬安，當選下一屆台北市長。（取自陳水扁臉書）

前總統陳水扁今天在臉書社群po出圖文指出，5月28日在台北凱達格蘭基金會21週年的感恩餐會上，獲民進黨提名參選台北市長的立委沈伯洋蹲下與他及第一名前台南縣老縣長陳唐山、未來第一名台南女市長陳亭妃談話請益，能蹲這麼低，最後一定能躍起逆轉打敗現任的國民黨台北市長蔣萬安。

陳水扁表示，一個人會不會成功，先看他是否蹲得下，沈伯洋有傲人的學經歷，這次要代表民進黨競取睽違32年的台北市長，姿態如此低、願意蹲下，跟曾是第一名的前台南縣老縣長陳唐山、未來第一名的台南女市長陳亭妃及民進黨籍第一名老市長阿扁請益，他深信沈伯洋一定會逆轉勝，最後打贏台北市長選戰，那位看不起沈伯洋、嗆賭100萬元的阿珠議員輸定了！

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國民黨籍台北市議員秦慧珠於5月29日在市政總質詢說，之前都沒人敢跟她對賭，於是她要跟自己賭，沈伯洋如選上下一屆台北市長，她就捐100萬元給北市社會局做急難救助。

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