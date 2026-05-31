沈伯洋化身撲馬爸爸說故事 蘇巧慧：會邀他上「水獺媽媽」節目

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到朝陽市場掃街拜票，熱情與民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋推出「親子卡」政策，也化身「撲馬爸爸」說故事，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，她一定會邀請沈伯洋到「水獺媽媽」的節目說故事。

蘇巧慧今天與立委張宏陸、板橋區市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、市議員參選人陳俊諺、李昆穎到板橋朝陽市場掃街拜票，媒體詢問未來是否與「撲馬爸爸」合體說故事？

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，大家常常看到撲馬跟小麻糬的互動，覺得很可愛，相信沈伯洋一定會講故事、也講得很好，他一定會邀請沈伯洋來水獺媽媽的節目說故事。

另外，國民黨新北市長參選人李四川連續2天直搗蘇巧慧的本命區樹林區拜票。蘇巧慧表示，進步的新北市是彩色的，每一區都需要更進步，大家看得出來，這幾年在新北除了班班有冷氣、板橋兒童未來館、捷運三鶯線、萬大中和樹林線，甚至是大漢溪堤外便道的填河造路，還有更多建設，大家都一起努力當中。

蘇巧慧指出，相關的政績、政見，都是她和最有活力、最有創意、最有執行力的「新北隊」成員，大家一起努力，一項一項做到新北市民希望有的進步建設，團隊會證明新北隊就是未來最有創意、最有活力、最富有執行力的好戰隊，一起為新北加油。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與立委張宏陸（左）、多位市議員及議員參選人到朝陽市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法