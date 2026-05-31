赫格塞斯對中語調溫和引憂慮？ 矢板明夫：重點在北京接下來怎麼做

矢板明夫提到，赫格塞斯的整體語調比去年溫和，但核心訊息並沒有改變。（路透）

美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話指出，中國持續擴張軍力並擴大區域影響力，不過他也強調，美方並不尋求與北京發生不必要的對抗，而是希望在印太地區維持「穩定平衡」。資深媒體人矢板明夫分析認為，美國的政策主軸沒有改變，需要持續觀察的不是華府政要演講用了哪些字眼，而是北京接下來怎麼做。

矢板明夫提到，赫格塞斯的整體語調比去年溫和，但核心訊息並沒有改變，而在台灣議題上，他也沒有像去年一樣反覆強調「台海危機迫在眉睫」，也沒在主題演說中特別點名台灣。赫格塞斯面對媒體詢問時，他表示「美國對台政策沒有改變」，但未來重大對台軍售的最後決定權在川普手上。

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矢板明夫表示，赫格塞斯把重點擺在「盟友自立」上，要求亞洲盟友提升軍費，沒有提台灣，或許是對台灣的國防預算被砍有所不滿。而很多人看到赫格塞斯這番發言後，開始擔心美國是否正在調整對中政策，甚至懷疑台灣的重要性下降，矢板明夫認為，現階段不需要過度解讀。

矢板明夫分析，美國政策主軸沒有改變，赫格塞斯降低語氣強度，卻同時重申不允許中國建立區域霸權，維持印太戰略與嚇阻架構，這代表華府可能在修正表達方式，而不是改變方向；其次，這種語氣變化，很可能和兩週前川普訪問北京後的氛圍有關，川普政府似乎希望在11月的期中選舉前，把美中關係控制在競爭但不失控的狀態，刻意減少可能引起衝突的措施。

矢板明夫續指，從股票市場這段時間的反應來看，美國不認為台海戰爭迫在眉睫，此判斷應該是正確的，外資大量買入台股、加權指數創新高，這說明對風險變化相當敏感的投資機構，都認為台海周邊地緣政治的風險正在降低。

矢板明夫強調，需要持續觀察的不是華府政要演講用了哪些字，而是北京接下來怎麼做，包括中國軍演規模是否擴大？對台軍事壓力是否增加？灰色地帶行動是否升高？這些才是判斷風險的核心指標。

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