少子化對策藍營批地方買單 蘇巧慧：和中央討論預算分配

針對賴清德總統拋出18項育兒家庭協助措施，遭藍營批評未來恐地方買單，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，會和中央持續討論預算如何協調分配。（記者賴筱桐攝）

賴清德總統拋出「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，推出18項措施協助育兒家庭，但國民黨批評「中央開支票、地方買單」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，民進黨立委和中央長期討論如何幫助育兒家庭減輕負擔，未來會持續和中央討論各項政策預算如何協調分配，讓台灣一起好。

蘇巧慧今天與立委張宏陸、板橋區市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、市議員參選人陳俊諺、李昆穎到板橋朝陽市場掃街拜票，媒體詢問，針對總統提出的少子化政策，藍營執政縣市首長稱最後可能要地方買單，內政部也研議未來租金補貼需要地方政府支應，新北是否支持？

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蘇巧慧回應，過去這幾屆立法院當中，民進黨立法委員和中央做了很多討論，希望幫助育兒家庭的年輕父母減輕負擔，現在民進黨縣市長參選人也和中央討論，感謝賴總統、行政院長卓榮泰聽到縣市長參選人的建議之後，提出多項育兒政策再精進。

蘇巧慧提到，像是新生兒每胎補助10萬元、成長津貼每月5000元，還有留職停薪申請可以延長到6歲等，對年輕父母的幫忙都非常大。她也提出「六大福利政見」、「三大家庭照顧政見」，都是希望把長輩、小孩顧好，三明治爸媽沒煩惱。她強調，未來也會持續和中央討論各項政策的預算如何協調分配，相信未來是整個台灣一起好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與「新北隊」成員到板橋朝陽市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。（記者賴筱桐攝）

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