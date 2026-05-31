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    首頁 > 政治

    李四川稱遭民進黨側翼抹黑 蘇巧慧：我也受藍營側翼攻擊

    2026/05/31 09:56 記者賴筱桐／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧與「新北隊」市議員及市議員參選人等到板橋朝陽市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧與「新北隊」市議員及市議員參選人等到板橋朝陽市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    台北市長蔣萬安昨天幫國民黨新北市長參選人李四川站台表示，「不忍心看到李四川被抹黑」，李四川也說自己遭到民進黨側翼抹黑。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，對手的爭議他不知道細節，但她從未做出攻擊對手的行為，而且她也遭受藍營側翼攻擊。

    蘇巧慧今天與「新北隊」成員板橋區市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、市議員參選人陳俊諺、李昆穎到板橋朝陽市場掃街拜票，媒體詢問，李四川說自己遭民進黨側翼抹黑，如何看待藍營對最近爭議的解讀？

    蘇巧慧回應，對手的爭議她不知道細節，所以無法評論，她從來沒有做攻擊對手的行為，而且她自己其實也受到藍營側翼的攻擊，連沒有見過面的曾祖父都被拿出來說。

    蘇巧慧表示，進步的新北希望大家一起討論未來的願景，在選戰期間，一起用正面的論述來完成這一場新北市長選戰，希望讓新北未來是一個更有活力、更進步的城市。

    針對國民黨新北市長參選人李四川稱自己遭受民進黨側翼攻擊，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她從未攻擊對手，而且她也受到藍營側翼攻擊。（記者賴筱桐攝）

    針對國民黨新北市長參選人李四川稱自己遭受民進黨側翼攻擊，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她從未攻擊對手，而且她也受到藍營側翼攻擊。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與「新北隊」成員到板橋區朝陽市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與「新北隊」成員到板橋區朝陽市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

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