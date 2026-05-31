中國海警擾東沙2-2》騷擾金門2年餘達117航次 營造海域「管轄假象」

中國海警船（遠處）26日、27日接連闖入金門海域，海巡艦艇（近處）反制，強勢驅離。（資料照，金門海巡隊提供）

中國海警船除大型軍事演習外，近年來主要以金門地區及東沙海域為侵擾重點，當中金門海域更是在前年2月發生的金門「0214三無漁船事件」後，就開始展開灰色地帶騷擾行動，呈現每月約4次、每次4艘編隊的固定模式，並依情勢採單艦、兩兩編組或一組編隊等多樣化方式進入我方限制水域，至今已高達117航次；海巡署研判，這些具政治意圖的跨線航行，皆企圖營造其在金廈海域的「管轄假象」，同時削弱台灣的執法正當性。

海巡署表示，中國海警船每月約四次編隊展開的灰色侵擾，皆以「執法巡查」為名，態樣包括以料羅、烈嶼、沙溪堡、大膽等多方向「一路縱隊」、「兩兩一組」、「分進對開」等航路同時侵擾，刻意在不同海象、不同時段與不同方向製造複雜態勢，部分海警船更關閉AIS，以隱匿行蹤測試我方監偵能力。

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經統計，前年2月至今年5月28日，共計有117航次，分別為前年52航次、去年46航次與今年19航次；海巡署艦艇據報後，皆立即採取「一對一」併航監控，全程蒐證，並以中、英文廣播驅離出金門限制水域。

以近期一次騷擾為例，5月27日上午8時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區發現四艘海警船接近金門料羅南方海域，隨即調度巡防艇前推至限制水域線上部署，一個小時後，中國海警船以兩組分進模式，分別自料羅及翟山南方航入我國金門限制水域，海巡艇立即採取「一對一」併航監控、廣播驅離。

海巡署強調，中國海警持續以各種編隊模式侵擾金門海域，事後再透過片面資訊操作，企圖營造其具有金門水域管轄權的假象，進行認知作戰，海巡皆會第一時間揭露，破除錯假訊息，遂行反制。

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