中國海警擾東沙2-1》暴增至年逾30次 已成複合式灰色地帶壓迫

中國海警船騷擾東沙海域，海巡台中艦日夜監控，夜間使用夜視偵蒐系統追蹤。（資料照，海巡署提供）

中國海警船自前年金門「0214三無漁船事件」造成2名中國籍船員不幸溺斃身亡，全面否定金廈海域的禁止與限制水域後，開始侵擾金門水域，直至去年2月，也用類似手法侵擾東沙海域，從往年零星航行經過，暴增為年逾30艘次；海巡署示警，中國藉由調整侵擾的頻率、時段與方向，蒐集我方反應模式，已形成具備軍事、法律、資訊與心理認知作戰等複合式灰色地帶壓迫，其核心目標在於消耗我方能量、測試反應、擴張存在，並為未來可能的行動預作準備。

海巡署表示，去年2月以前，中國海警船曾有零星、短暫航入我國東沙島限制水域24浬範圍的紀錄，但從其航向、航速及時間分析，均屬單純航行經過的性質，非有針對性的惡意目的，但2月以後，演變為具備節奏、策略與目的性的灰色地帶操作，專採1艘或2艘中國海警船，在限制水域邊緣，以不正常航路重複來回游走，或者繞行，消耗我方執法能量。

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同時，中國海警船也多次關閉AIS，以隱匿行蹤，測試我方全天候監偵能力。只要遇到中國海警船侵擾，海巡署則採取派艦艇以一對一近迫對應，將海警船頂出限制水域外，迫使離開，並以中、英文多次廣播驅離，雙方更於海上展開激烈無線電喊話的主權交鋒；經統計，自去年2月起至今年5月28日，計有12船39艘次，包括去年33艘次、今年6艘次。

多次的侵擾案件中，較特殊的一次，為去年3月12日因有多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，海巡署調派大批艦艇啟動東沙海域取締專案行動中，當海巡艦艇正在驅離查察3艘中國漁船時，剛好有2艘中國海警船正進行侵擾，其中1艘強行自東沙島西南方航入距島21．7浬，欲登檢遭驅離中的中國漁船，該漁船隨即配合海警船停船，經我方海巡艦艇持續在旁廣播要求驅離，中國海警船與漁船才向外航離。

海巡署強調，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船的報復行動，也不排除中國利用漁船測試我國東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對我施壓的強度，企圖製造執法假象，海巡艦艇將持續全天候守護東沙海域，嚴密監控中國海警船及漁船動態，遇案強勢驅離取締，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋權益。

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