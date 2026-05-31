租金補貼2027年回歸中央地方共同分擔 蔣萬安：地方都不同意改變

台北市長蔣萬安今（31）日出席台北市公私立高中114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

內政部國土署昨（30）表示，因財劃法修訂，租金補貼經費規劃自明年起，將回歸2021年前中央與地方的共同分擔機制，依各縣市財力分攤1成至4成費用。台北市長蔣萬安今（31日）受訪說，從2022開始一直是中央全額支應，認為要改變機制，許多地方政府都不同意，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。

蔣萬安今出席「台北市公私立高級中學畢業生市長獎頒獎典禮」，活動前受訪說，其實過去幾年，台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅推出、包括好孕專車，以及國中小的營養午餐免費等等，當然還有六條捷運正在新建以及社會住宅的興建，當然還有市場改建等等。我想這些我們都非常願意去開路，而且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔。

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他說，租金補貼這個中央政策，其實從2022年開始一直都是中央來全額支應，所以我看到包括桃園張善政市長「當然反對」，台南的黃偉哲市長也說「必須要衡量地方的財政穩定性」等等，所以今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分的負擔，我想許多地方的政府都並不同意，所以也不要讓人有這種「中央請客、地方買單」的感覺。

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