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    首頁 > 政治

    強制車險保額提高為300萬元 7/1正式施行

    2026/05/31 08:40 記者鍾麗華／台北報導
    強制車險保額增至300萬元，並自今年7月1日施行。（資料照）

    強制車險保額增至300萬元，並自今年7月1日施行。（資料照）

    金管會與交通部日前公告修正「強制汽車責任保險給付標準」，提高強制車險保額至300萬元。根據修正條文，第一等級失能給付金額從200萬元提高至300萬元，其餘各等級失能給付以相同比例調整；受害人死亡給付也提高至每人300萬元。此外，汽車交通事故致每人死亡給付、失能給付及傷害醫療費用給付金額，合計最高以320萬元為限。相關修法自7月1日施行。

    行政院長卓榮泰2月接見強制車險倡議團體時就表示，強制車險保額自2012年調升為200萬元至今，已逾13年未調整，經行政院責成金管會研議後，在不增加民眾保費負擔下，提高強制車險保額至300萬元，並自7月1日施行，以回應外界期待，提高交通事故受害人基本保障。

    卓揆當時指出，「強制汽車責任保險法」自1998年施行迄今已逾28年，累積理賠金額達3397億元，764萬人次因此獲得保障，充分發揮了提供交通事故受害人基本保障之立法初衷。

    卓揆表示，考量外界持續反映，因應物價與通膨指數逐年增加，適時檢討調高強制車險保險金額，行政院責成金管會與交通部研議後獲致共識，為提供交通事故受害人更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，現階段提高強制車險死亡給付及第一等級失能給付為300萬元。

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