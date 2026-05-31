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    首頁 > 政治

    蔣萬安稱大龍市場特色是「海砂屋」 周軒無奈：這算「特色」嗎？

    2026/05/31 10:22 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安則稱，大龍市場當然有特色，特色就是「海砂屋改建」，蔣的回應讓政治工作者周軒無奈地說：「這算是一個傳統市場的特色嗎？」（資料照）

    台北市長蔣萬安則稱，大龍市場當然有特色，特色就是「海砂屋改建」，蔣的回應讓政治工作者周軒無奈地說：「這算是一個傳統市場的特色嗎？」（資料照）

    位於台北市大同區大龍市場，日前被北市市場處坦言「沒什麼特色」，市場處因此被藍綠白議員圍剿。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日（30日）前往市場探訪，了解攤商需求，面對各界批評，台北市長蔣萬安則稱，大龍市場當然有特色，特色就是「海砂屋改建」，蔣的回應讓政治工作者周軒無奈地說：「這算是一個傳統市場的特色嗎？」

    周軒提到，蔣萬安面對媒體詢問，當下他的回答是「大龍市場當然很有特色！它是海砂屋住宅及市場改建共構首例！」周軒質疑：「我說真的，『海砂屋住宅改建』算是一個傳統市場的特色嗎？蔣萬安你要不要聽聽自己在講什麼？」周軒也反問蔣萬安：「你隨便去找一個台北人問南門市場的特色是什麼，難道有人會跟你講南門市場的特色是『捷運共構大樓』嗎？」

    許多網友也在周軒的貼文底下留言：「他是不是搞不太清楚特色這個詞的意思XD」、「還是讓他背稿好了wwww」、「」、「可能是AI給的參考回覆講稿」、「他的說詞，每一個市場都很適用！」、「完了，他是不是覺得海砂屋是什麼了不起的新式建築結構……」、「他真的講不出在地人文的連結～」、「根本在負面行銷。」

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